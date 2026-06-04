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Kevin De Bruyne Antonio Conte NapoliGetty Images
Muhammad Zaki و محمد سعيد

"انظر في المرآة أولًا" .. فابيو كابيلو يفتح النار على كيفين دي بروينه بعد احتفاله برحيل كونتي عن نابولي!

كيفين دي بروينه
أنتونيو كونتي
نابولي
الدوري الإيطالي

مدرب إنجلترا وإيطاليا السابق ينتقد أسطورة البريميرليج في العلن

شن المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، هجومًا لاذعًا على كيفن دي بروينه، نجم نابولي، مؤكد أن لاعب الوسط البلجيكي عليه أن يراجع نفسه أولًا بدلًا من إلقاء اللوم على مدربه أنطونيو كونتي.

ودافع المدرب الإيطالي الأسطوري عن مواطنه، بعد أن اعترف دي بروينه بأنه سعيد برحيل المدرب السابق لتشيلسي وتوتنهام عن قلعة البارتينوبي.

وكان نابولي قد أعلن اليوم الخميس، عن رحيل أنطونيو كونتي عن القيادة الفني للفريق الجنوبي بعد موسم فشل خلاله في الحفاظ على لقب الاسكوديتو واكتفى بتحقيق الوصافة خلف إنتر والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

  • كابيلو يرد على دي بروينه برسالة قوية

    في رد فعل حاد على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها لاعب خط وسط نابولي، لم يتردد كابيلو في تقييمه لموقف دي بروينه تجاه رحيل كونتي عن القيادة الفنية.

    وفي حديثه إلى قناة «سكاي سبورت إيطاليا»، أشار المدرب السابق لمنتخب إنجلترا وريال مدريد، إلى أن شكاوى اللاعب البلجيكي بشأن الأنظمة التكتيكية ما هي إلا وسيلة للتنصل من المسؤولية الشخصية عن موسم صعب.

    وأوضح كابيلو: "الناس دائمًا ما يلومون الآخرين؛ عليهم أن ينظروا جيدًا في المرآة. هل انضم حقًا إلى الفريق متوقعًا منهم تغيير نظام لعبهم بالكامل من أجله فقط؟ أعتقد أن كونتي كان يضع مصلحة الفريق في الاعتبار من خلال خياراته التكتيكية".

    وأضاف: "أحترم دي بروينه كثيرًا، لكن كان عليه أن يراجع ضميره قبل أن يتحدث".

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  • De Bruyne ConteGetty Images

    ماذا قال دي بروينه؟

    هذا الجدل يعود إلى مقابلة أبدى فيها صانع الألعاب البالغ من العمر 34 عامًا إحباطه من أسلوب اللعب الدفاعي الذي طُبق خلال فترة تولي كونتي لمنصب المدير الفني لنابولي.

    ورغم احتلال النادي المركز الثاني في الدوري الإيطالي، شعر نجم مانشستر سيتي السابق بأن قدراته الإبداعية قد قُيدت بسبب تشكيلة 5-4-1 الصارمة التي أعطت الأولوية للصلابة الدفاعية على حساب البراعة الهجومية.

    وعندما سُئل عما إذا كان سعيدًا برحيل المدرب، كان لاعب الوسط صريحًا للغاية، حيث قال: "هل أنا سعيد برحيل كونتي؟ بالنسبة لي، نعم. بقدر ما يهمني الأمر، لم يكن عليه البقاء".

    كما سلط دي بروينه الضوء على التباين التكتيكي، مضيفًا أن كونتي لديه رؤية مختلفة تمامًا عن كرة القدم مقارنة به، مما جعل انتقاله إلى كرة القدم الإيطالية صعبًا للغاية.

  • أجواء سامة في ملعب مارادونا

    لم يكن رحيل كونتي مجرد نتيجة لخلافات تكتيكية مع النجوم، ففي أعقاب الفوز في المباراة الختامية للموسم على أودينيزي، أشار المدرب البالغ من العمر 56 عامًا إلى انعدام الانسجام الداخلي والأجواء المتوترة داخل النادي باعتبارهما الدافعين الرئيسيين وراء قراره بالتنحي بالتراضي.

    وقال كونتي في مؤتمر صحفي وداعي مثير: "في نابولي، فشلت في أمر واحد: لم أتمكن من تحقيق التماسك في نابولي، وإذا لم تتمكن من تحقيق ذلك، يصبح من الصعب مواجهة الفرق الأخرى".

    وأضاف: "لقد رأيت الكثير من السموم، وأولئك الذين ينشرونها هم فاشلون. نابولي لا يحتاج إلى الفاشلين، أولئك الذين يحتاجون إلى الإعجاب. إنه يحتاج إلى أشخاص جادين يرغبون في حب الفريق، تمامًا مثل المشجع الذي يدفع ثمن التذكرة، وبدلاً من ذلك، يجب أن يبتعد هؤلاء الأشخاص لأنهم ضارون".

    وتابع كونتي: "لقد فشلت من وجهة النظر هذه وأدركت أنني لن أتمكن أبدًا من توحيد الأجواء. كان ذلك أمرًا أساسيًا بالنسبة لي، لذا رفعت يدي".

  • Massimiliano AllegriGetty Images

    أليجري يستعد لعصر ما بعد كونتي

    وبعد أن أُغلق نابولي فصل كونتي نهائيًا، سارع رئيس النادي الإيطالي أوريليو دي لورينتيس إلى سد الفراغ بالبحث عن مدير فني جديد للفريق.

    وبحسب ما ورد في تقارير إيطالية، فقد حدد النادي "البارتينوبي" المدرب السابق لميلان ماسيميليانو أليجري لتولي دفة القيادة وإعادة الهدوء إلى غرفة الملابس التي كانت على خلاف واضح مع الجهاز الفني السابق.

    وبالنسبة لدي بروينه، يمثل وصول المدرب الجديد فرصة للانطلاق من جديد، شريطة أن يتمكن من إقناع المدرب الجديد بأنه لا يزال صانع الألعاب العالمي الذي سيطر على الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة عقد من الزمن.