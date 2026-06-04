"انظر في المرآة أولًا" .. فابيو كابيلو يفتح النار على كيفين دي بروينه بعد احتفاله برحيل كونتي عن نابولي!

شن المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، هجومًا لاذعًا على كيفن دي بروينه، نجم نابولي، مؤكد أن لاعب الوسط البلجيكي عليه أن يراجع نفسه أولًا بدلًا من إلقاء اللوم على مدربه أنطونيو كونتي.

ودافع المدرب الإيطالي الأسطوري عن مواطنه، بعد أن اعترف دي بروينه بأنه سعيد برحيل المدرب السابق لتشيلسي وتوتنهام عن قلعة البارتينوبي.

وكان نابولي قد أعلن اليوم الخميس، عن رحيل أنطونيو كونتي عن القيادة الفني للفريق الجنوبي بعد موسم فشل خلاله في الحفاظ على لقب الاسكوديتو واكتفى بتحقيق الوصافة خلف إنتر والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.