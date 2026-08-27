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محمد سعيد

"لن نتفاوض مع عديمي الأخلاق".. أتلتيكو مدريد يدمركل الطرق بين برشلونة وجوليان ألفاريز، ونائب لابورتا يرد: لقد تجاوزوا كل الخطوط الحمراء

برشلونة
خوليان ألفاريز
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد

حرب كلامية بين الروخيبلانكوس وإدارة برشلونة

شن ميجيل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، هجومًا عنيفًا وشاملًا على إدارة نادي برشلونة، واضعًا حدًا نهائيًا لكل التكهنات التي ربطت النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم الروخيبلانكوس بالانتقال إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو" خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجاءت هذه التصريحات النارية بعد أن أعرب جوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن اهتمام ناديه الكبير بضم المهاجم الشاب، وهو ما اعتبره مسؤولو العاصمة مدريد تجاوزًا غير مقبول للأعراف الرياضية والتعاقدية، خاصة وأن اللاعب يعد ركيزة أساسية في مشروع المدرب دييجو سيميوني.


  • "ألفاريز بالتأكيد لن ينتقل إلى برشلونة"

    شهدت الساحة الرياضية الإسبانية انفجارًا في العلاقات بين قطبي الليجا، أتلتيكو مدريد وبرشلونة، على خلفية الرغبة الكتالونية في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

    وفي تصريحات هجومية غير مسبوقة، أغلق ميجيل أنخيل جيل مارين، الباب تمامًا أمام أي مفاوضات مستقبلية، واصفًا تحركات النادي الكتالوني بأنها تفتقر إلى النزاهة المهنية.

    وفي حديثه لشبكة "موفيستار بلس" عقب قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، قال جيل مارين بلهجة شديدة اللهجة: "الحقيقة هي أن الأمر يثير غضبنا أكثر؛ نحن نشعر بالاشمئزاز من عدم الأمانة، والافتقار إلى الأخلاقيات والشفافية والمهنية، ولا يمكننا إلا أن نؤكد أننا لن نتفاوض مع برشلونة تحت أي ظرف من الظروف".

    وتابع مؤكداً على وحدة الصف داخل النادي المدريدي: "لدي دعم الجميع ممن يعملون معي، من المساهمين إلى المديرين، والقرار الوحيد والمؤكد والنهائي هو أننا لن نتفاوض مع برشلونة تحت أي ظرف من الظروف؛ لديكم كلمتي - وهي واحدة من الأشياء القليلة التي أملكها - ألفاريز بالتأكيد لن ينتقل إلى برشلونة".


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    رد حازم من برشلونة

    لم تتأخر إدارة البلوجرانا في الرد على هذه الاتهامات القاسية، حيث خرج رافا يوستي، نائب رئيس نادي برشلونة، ليعبر عن استيائه الشديد من نبرة جيل مارين والكلمات التي استخدمها لوصف النادي الكتالوني.

    واعتبر يوستي أن التصريحات المدريدية خرجت عن سياق التنافس الرياضي الشريف لتتحول إلى هجوم شخصي ومؤسسي غير مبرر، مؤكدًا أن نادي برشلونة يمارس حقه الطبيعي في إبداء الاهتمام باللاعبين المميزين في السوق الأوروبية والعالمية دون الحاجة إلى التعرض لمثل هذه الانتقادات.

    وصرح يوستي بغضب واضح لشبكة "موفيستار" قائلًا: "إنه نقص في اللباقة والاحترام. بهذه الكلمات، لقد تجاوزوا الخطوط الحمراء".

  • معاناة جوليان ألفاريز وتأثير الضغوط الخارجية

    وسط هذا الصراع الإداري المحتدم، يبدو أن الضحية الأكبر هو اللاعب نفسه، جوليان ألفاريز، الذي وجد نفسه في قلب عاصفة إعلامية وجماهيرية.

    وأشار جيل مارين إلى أن المهاجم الأرجنتيني يمر بفترة صعبة للغاية على المستوى النفسي بسبب محاولات إغوائه وتغيير مساره المهني، مؤكدًا أن النادي سيبذل قصارى جهده لحمايته وتوفير البيئة المناسبة له للتألق بقميص "الأتلتي"، بعيدًا عن التشويش الذي تسببت فيه تصريحات المسؤولين في برشلونة خلال الأيام الماضية.

    وقال جيل مارين: "جوليان يعاني حقاً؛ لقد كان هناك أشخاص عقدوا العزم على خداعه وإرباكه، وأنا آسف جدًا لذلك. أنا أعرفه ونحن نعمل معه منذ فترة؛ إنه محترف ولاعب كرة قدم رائع، لكنه مشوش للغاية ويمر بوقت عصيب للغاية، على الصعيدين الشخصي والمهني".

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    مستقبل ألفاريز: الرحيل متاح ولكن!

    وعلى الرغم من التمسك الشديد بخدمات اللاعب، إلا أن جيل مارين ترك الباب مواربًا أمام إمكانية رحيل ألفاريز في المستقبل، ولكن بشرط واحد وقطعي وهو ألا تكون الوجهة هي برشلونة، مؤكدًا أن مجلس إدارة أتلتيكو مدريد قد اتخذ قرارًا جماعيًا بعدم تعزيز صفوف منافسهم المباشر في الليجا، خصوصًا بعد الطريقة التي تمت بها إدارة هذا الملف إعلاميًا من قبل إدارة لابورتا، مما جعل المسألة تتحول من مجرد صفقة انتقال إلى قضية كرامة ومبادئ داخل أروقة قلعة الروخيبلانكوس.

    واختتم جيل مارين حديثه برسم خارطة الطريق لمستقبل اللاعب، قائلاً: "نيتنا وحلمي الشخصي هو أن يبقى معنا، أن يظل في أتلتيكو. لكي تنافس بين العظماء، فأنت بحاجة إلى لاعبين عظام، وجوليان واحد منهم. إذا كان يعتقد أن البقاء في أتلتيكو مدريد لم يعد ممكنًا، فسنبحث عن بديل، لكنه لن يكون برشلونة أبدًا، على الإطلاق".

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