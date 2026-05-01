"بعد عامين".. سلوت يحدد موعد تألق نجم ليفربول ووصوله لأفضل مستوياته!
"سلوت" واثق من أن فيرتس سيواصل التحسن
أعرب سلوت عن ثقته في قدرة فيرتس على مواصلة تقديم أداء قوي أمام أقوى الفرق في الدوري الإنجليزي ، رغم أنه يعتقد أن صانع ألعاب ليفربول لم يصل بعد إلى ذروة مستواه. ولا يزال اللاعب الدولي الألماني أحد أكثر المواهب تقديرًا في أوروبا بعد انتقاله مقابل مبلغ ضخم إلى أنفيلد.
وأشار مدرب ليفربول إلى التقدم السريع الذي أحرزه فيرتس بالفعل خلال أشهره الأولى في النادي. ومع ذلك، أشار سلوت إلى أن لاعب الوسط لا يزال أمامه مجال للتطور بدنيًا وتكتيكيًا قبل أن يصل إلى أفضل مستوياته على الإطلاق.
سلوت يتحدث عن تطور حالة فيرتس والمخاوف بشأن إصابته
وأعرب سلوت عن ثقته الكبيرة في أن فيرتس سيواصل تطوره مع اقترابه من منتصف العشرينات. كما أشاد بالتطور الذي طرأ على صانع الألعاب منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي.
وقال للصحفيين: "أنا لا آمل ذلك فحسب، بل أنا متأكد بنسبة 100% أنه سيظهر أمام الفرق الستة الكبرى، نحن نلعب الآن ضد ثلاثة من هذه الفرق، لذا هناك فرص، لكن تطوره خلال 10 أشهر واضح وجلي. في الدقيقة 93 من مباراة بالاس، حصل على كرة ثم سددها في الزاوية العليا. لم أكن مقتنعًا بأنه قادر على فعل ذلك قبل 8 أشهر".
وأكمل: "هو كان بالفعل لاعبًا من النخبة، كان واضحًا بالنسبة لي. وسيستمر هذا التطور. سيبلغ 23 عامًا يوم الأحد. هذا منطقي، فكل لاعب يكون في أفضل حالاته في سن 25 أو 26، ولا يمكنه إلا أن يصبح أفضل. هذه هي جمالية التعاقدات التي أبرمناها".
ليفربول يسعى إلى تحسين أدائه رغم سلسلة الانتصارات
يدخل ليفربول مباراة مانشستر يونايتد بعد سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي ، لكن سلوت يعتقد أن الفريق لا يزال بإمكانه تقديم أداء أفضل.
وقال: "لا نحن لسنا في المستوى الذي أتوقعه، يمكننا أن نكون أفضل، أنا متفائل بخصوص الفوز في ثلاث مباريات، لكنها لم تكن أفضل أداءات الموسم، يمكننا أن نلعب بشكل أفضل بكثير. لقد أظهرنا ذلك في مباريات أخرى."
وأضاف: "هذا الفريق قادر على تقديم المزيد، لكن سيكون من المفيد أن يكون الجميع متاحين من حين لآخر. نحن نلعب مرة واحدة فقط في الأسبوع الآن".
تداعيات هائلة في دوري أبطال أوروبا في مواجهة مانشستر يونايتد
يواجه ليفربول الآن مواجهة حاسمة في الدوري الإنجليزي مع الشياطين الحمر، وهي مباراة قد تؤثر بشكل كبير على السباق نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وستكون هذه المباراة حاسمة بالنسبة لليفربول مع دخول الموسم مراحله النهائية، حيث ستحدد كل نتيجة في المباريات المتبقية المركز النهائي لليفربول في الدوري، في ظل سعيه لإنهاء الموسم في أعلى مرتبة ممكنة.