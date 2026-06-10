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محمد سعيد

لم يفعلوا معنا مثل ساديو ماني .. الجماهير السعودية "غاضبة" من تصرف لاعبيها بعد ودية السنغال!

السعودية
السنغال
المباريات الودية
ساديو ماني

إشادة خاصة بالعويس بعد تألقه أمام أسود التيرانجا

سادت حالة من الارتياح داخل أروقة المنتخب السعودي وبين جماهيره، بعد التعادل السلبي الأخير مع منتخب السنغال في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء بمدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية، ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في مونديال 2026.

المنتخب السعودي خرج أمام أسود التيرانجا بشباك نظيفة، في مباراة كان نجمها الأول الحارس محمد العويس والذي نال أعلى تقييم بين زملاءه ونال إشادة واسعة، ليقترب بشكل كبير من حراسة عرين الصقور في المونديال.

ورغم هذه الأجواء الإيجابية، كانت هناك لقطة مثيرة للجدل من جانب نجوم المنتخب السعودي، تسببت في تعكير صفو هذه الأجواء الإيجابية قليلًا، إلا أن إدارة الصقور كانت حريصة على الرد والتوضيح.

  • عتاب من الجماهير السعودية

    عقب انتهاء مباراة السنغال، تحدث فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب السعودي إلى وسائل الإعلام، وسئل عن سبب عدم توجه لاعبي الأخضر إلى الجماهير التي كانت حاضرة في المدرجات لدعم الفريق، أسوة بما فعل لاعبو السنغال في نفس اللقاء وعلى رأسهم ساديو ماني وكاليدو كوليبالي.

    ورد المفرج قائلًا: "هناك التزام واضح من اللاعبين خلال المعسكر، انتهينا من آخر تجربة ودية للسعودية خلال مواجهة السنغال وأمامنا 6 أيام فقط للتجهيز لمباراتنا الأولى في البطولة أمام أوروجواي، وأتمنى أن نكون جاهزين".

    وأضاف: "نشكر الجمهور السعودي الداعم والذي يتواجد خلف منتخب بلاده في كل بقاع العالم، نشكرهم على دعم اللاعبين في جميع المباريات الودية ومؤازرتهم للاعبين محل تقدير وتمثل حافزًا كبيرًا للفريق".


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  • السبب وراء مغادرة لاعبي السعودية

    أوضح المدير التنفيذي للمنتخب السعودي: "العتب على قدر المحبة ونحن نستمع إلى النقد ونستجيب له، اللاعبون لم يقصدوا تجاهل الجماهير، خلال المباراة حدثت تغييرات كثيرة وغادر عدد كبير بين شوطي اللقاء وحتى بعد اللقاء الجميع خرج للاستحمام ومغادرة الملعب مبكرًا لأن أمامنا طريق طويل، وربما هذا كان السبب في عدم الالتحام مع الجماهير، ومستقبلًا سنراعي ذلك".

    وكانت لقطة توجه ساديو ماني، نجم النصر السعودي، إلى مدرجات جماهير السنغال في ملعب تويوتا بمدينة سان أنطونيو، هي الأبرز بعد اللقاء حيث تناقلتها وسائل إعلام عالمية، كدليل على الشعبية الجارفة لماني وعشق الجماهير السنغالية له.


  • العويس يخطف الإشادة من الجميع

    أشاد الناقد الرياضي السعودي عيسى الجوكم، بأداء الحارس السعودي محمد العويس بعد اللقاء، قائلًا: "محمد العويس استعاد كل شيء في مواجهة السنغال سرعة البديهة والأمان لمرمى الأخضر والثقة التي كان عليها في بداية مشواره".

    وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا): "ما قدمه في المباراة تؤكد أنه سيكون الحارس الأساسي في مواجهة الأورجواي أولى مباريات المنتخب السعودي في #كأس العالم 2026".

    وكان العويس قد فرض نفسه بقوة على التشكيلة الأساسية للأخضر في المونديال، بفضل أداء ثابت وثقة كبيرة خلال تعامله مع كافة هجمات المنتخب السنغالي، حيث بدأ أساسيًا في ظل غياب نواف العقيدي الذي لا يزال يتعافى من إصابته.

    وكان العويس اللاعب الوحيد في منتخب السعودية الذي لم يتم استبداله أمام السنغال، حيث قدم 90 دقيقة مثالية حافظ خلالها على نظافة شباكه وقام بـ5 تصديات مميزة، ولولاه لخرج الأخضر خاسرًا من هذ اللقاء بثنائية على أقل تقدير، حيث وصلت نسبة الأهداف المتوقع استقبالها في مرماه إلى 1.2، لكن هذه النسبة انخفضت إلى صفر في وجود العويس.


  • Al Hilal v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    منتخب السعودية ينهي مرحلة الوديات

    بعد سلسلة من المباريات الودية انتهت بمواجهة السنغال، أصبح الآن اليوناني جورجوس دونيس، على دراية كاملة بكافة التفاصيل حول المنتخب السعودي والقائمة التي تدعمه في منافسات كأس العالم 2026.

    وكان دونيس قد تولى قيادة منتخب السعودية في أبريل الماضي، خلفًا للمدرب الفرنسي السابق هيرفي رينارد، ونجح خلال فترة قصيرة في تحسين أداء الأخضر، حيث خاض مع الفريق 3 مباريات ودية خسر فيها أمام الإكوادور (1-2)، وتغلب على بورتريكو بثلاثية نظيفة وتعادل مع السنغال سلبيًا، إلا أنه نجح في صناعة هوية واضحة للصقور.

    ويستعد منتخب السعودية حاليًا لمباراته الأولى في كأس العالم أمام أوروجواي في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء المقبل على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية، وذلك ضمن منافسات الثامنة من البطولة المقامة في 3 دول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

    وتضم المجموعة الثامنة أيضًا منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر، لذلك لن تكون مهمة المنتخب السعودي سهلة على الإطلاق في العبور إلى الدور الثاني من البطولة.

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