"ظننت أنه لم يغادر أبدًا؟" .. زلاتان إبراهيموفيتش يسخر من كريستيانو رونالدو بعد صرخته المثيرة للجدل!

حرص رونالدو على أن تسمعه الكاميرات بوضوح تام بعد أن سجل هدفين في فوز البرتغال 5-0 على أوزبكستان في مباراة المجموعة الحادية عشر بكأس العالم 2026.

وبعد أن خاض مباراة افتتاحية صعبة لم يتمكن خلالها التسجيل في التعادل 1-1 أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، صرخ اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا "لقد عدت" مباشرةً أمام العدسة بعد أن ساعد منتخب بلاده في حصد أول ثلاث نقاط له.

ومع ذلك، لم يبد إبراهيموفيتش، الذي يعمل محللاً في استوديو "فوكس سبورتس"، إعجابه بهذه الحركات المسرحية، إذ قال المهاجم السابق لميلان وبرشلونة بنبرة ساخرة: "كانت مباراة مناسبة للتسجيل. كانت مباراة تسمح للبرتغال بتسجيل الكثير من الأهداف. وبالنسبة لرسالته، كنت أعتقد أنه لم يغادر أبداً. لا أعرف لماذا يقول: (لقد عدت)".