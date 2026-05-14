من خذلان ريال مدريد إلى ثقة البرازيل المطلقة .. أنشيلوتي يستحوذ على مفاتيح مستقبل "السامبا" حتى 2030

جاء قرار الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بتجديد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى عام 2030 بمثابة مفاجأة كبيرة قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، خصوصًا أن كثيرين كانوا يترقبون تقييم تجربة كارلو بعد البطولة أولًا قبل اتخاذ أي خطوة طويلة الأمد.

الإعلان الرسمي الذي خرج قبل ساعات للعلن، أكد أن الاتحاد البرازيلي لا ينظر إلى كأس العالم المقبلة باعتبارها نهاية المشروع، بل مجرد محطة انطلاق ضمن خطة أكبر لإعادة "السيلساو" إلى قمة كرة القدم العالمية بعد سنوات من التخبط الفني والإداري.

القرار جاء بعد أشهر من التقارير التي تحدثت عن رغبة الطرفين في الاستمرار، حيث سبق لأنشيلوتي نفسه أن ألمح في فبراير الماضي إلى أنه "سيجدد لأربع سنوات أخرى" بسبب شعوره بالراحة مع المنتخب البرازيلي والمشروع الجديد الذي يعمل عليه.

وفي السطور التالية، نحاول في Goal.com الإجابة عن التساؤلات التي دفعت الاتحاد البرازيلي إلى القرار بتجديد عقد كارلو أنشيلوتي حتى 2030.