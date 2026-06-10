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20221209 Deschamps MbappeGetty Images
محمد سعيد

"ربما لأنني مدرب غبي" .. ديشان يرد بتصريح ساخر على انتقادات الصحافة لتوظيف مبابي كمهاجم صريح بمنتخب فرنسا

كيليان مبابي
ديدييه ديشامب
فرنسا
كأس العالم

المدرب الفرنسي يتخلى عن الدبلوماسية في حديثه قبل المونديال

دافع المدرب المخضرم ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، بشراسة عن قراراته الفنية وتوظيفه للنجم كيليان مبابي داخل الملعب، رداً على الانتقادات المستمرة التي تلاحق "الديوك" قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وأكد ديشان في حديث صريح أن قناعته بتوظيف المهاجم السابق لباريس سان جيرمان وريال مدريد حاليًا، كرأس حربة صريح ينبع من تطور اللاعب في المواسم الأخيرة، معرباً عن ثقته الكاملة في قدرة فريقه على المنافسة على لقب المونديال رغم الضغوط الإعلامية.

  • ديشان يسخر من انتقادات توظيف مبابي

    أبدى ديدييه ديشان انزعاجه الشديد من الجدل المثار حول إشراك كيليان مبابي في مركز المهاجم الصريح، حيث استخدم نبرة ساخرة للرد على المحللين.

    ويأتي هذا الدفاع في وقت حساس، حيث يسعى مبابي لاستعادة أفضل مستوياته قبل المونديال ليكون القوة الضاربة في تشكيل ديشان، حيث يرى المدرب الفرنسي أن مبابي لم يعد مجرد جناح سريع، بل تحول إلى قائد هجومي متكامل يستطيع تحمل مسؤولية التسجيل وقيادة المجموعة داخل وخارج المستطيل الأخضر، وهو ما يجعله الخيار الأول في عمق الهجوم.

    ومع اقتراب مبابي من كسر رقم جيرو التاريخي كهداف تاريخي للديوك، يبدو أن ديشان يضع كل رهاناته على قائده الجديد في رحلة البحث عن النجمة المونديالية الثالثة في ملاعب الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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  • FBL-WC-2026-FRA-SQUADAFP

    ماذا قال ديدييه ديشان؟

    وقال ديشان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "لا بد أنني غبي، ومن المؤكد أنه كان هناك العديد من المدربين غير الأكفاء الذين أشركوا مبابي في مركز قلب الهجوم في الفرق التي لعب لها.. خلال العامين الماضيين في ريال مدريد وسنته الأخيرة في باريس سان جيرمان.. إنه يلعب كمهاجم صريح منذ ثلاث سنوات".

    كما تحدث ديشان، عن غياب التقدير في بلاده مقارنة بالاحترام الذي يلقاه في الخارج، مشيرًا إلى أن النتائج هي المعيار الوحيد الذي يبقيه في منصبه، قائلاً: "في الخارج ربما يكون هناك اعتراف أكبر. أعلم جيدًا أن الشعور في الخارج يختلف عنه في فرنسا".

    وأردف: "إذا كنت لا أزال هنا اليوم، فذلك لأن المنتخب الفرنسي فاز بالعديد من المباريات. وإلا، لكان الأمر قد انتهى في وقت سابق، سواء قررت أنا ذلك أو تم تقريره لي".

    وعن أسلوب اللعب الذي يصفه البعض بالممل أو الدفاعي، لم يتردد ديشان في إبداء تجاهله لتلك الآراء، مؤكدًا أن هدفه الوحيد هو الانتصارات، موضحًا: "لا يهمني ما يقال. إذا كان المنتخب الفرنسي قد وُصف بأنه فريق دفاعي ومقيد، فإن ذلك لم يمنعنا من تحقيق النتائج. الشيء الأكثر أهمية هو اليوم وغداً، وغداً هو كأس العالم".

  • إدارة غرفة نجوم منتخب فرنسا

    في ذات السياق، يواجه ديشان معضلة فنية "سعيدة" يتمناها أي مدرب، تتمثل في وفرة الخيارات الهجومية بين مبابي، ديمبيلي، أوليس، وريان شرقي وغيرهم، مما يجعله مضطراً لاتخاذ قرارات قاسية.

    وعلق ديشان على ذلك، قائلاً: "في كأس العالم 2022 كان لدينا بالفعل أربعة مهاجمين أساسيين.. الأمر يتعلق بإدارة إحباط أولئك الذين لن يكونوا أساسيين. من الصعب دائمًا قبول ذلك، لأن كل لاعب يعتقد أنه أفضل من اللاعب الذي يشارك مكانه".

    وواصل ديشان حديثه، بالتأكيد على أن فرنسا تظل من أبرز المرشحين للقب، وهو وضع يراه منطقيًا نظرًا لتاريخ الفريق القريب، حيث توج بلقب نسخة 2018 في روسيا وحل وصيفًا للأرجنتين في نسخة 2022 بقطر.

  • Mbappe France 2025Getty/GOAL

    الكلمة السحرية لمنتخب الديوك

    كما كشف المدرب المتوج بالمونديال كلاعب في 1998 ومدرب في 2018 عن فلسفته التي أبقته على قمة الكرة العالمية لسنوات طويلة، مؤكداً أن المرونة هي مفتاح البقاء، حيث قال: "لدي كلمة سحرية: التكيف.. أقول لنفسي: فيما يتعلق بالشخص الذي أمامي، أنا أتكيف. وهكذا تحدث التغييرات. ليس لأننا فعلنا هذا ونجح بشكل جيد، لا يعني أننا لا يجب أن نتغير".

    ويرى ديشان أن الجيل الحالي يختلف جذرياً عن الجيل الذي بدأ معه في 2012، مما يتطلب منه أسلوباً مختلفاً في الإدارة وتواصلاً أكثر كثافة مع اللاعبين الشباب.

    وهذا التحدي يزداد في ظل وجود أنباء عن توترات محتملة بين مبابي وريان شرقي قد تثير البلبلة داخل معسكر المنتخب، وهو ما يتطلب من "الجنرال" ديشان استخدام حنكته المعهودة لضبط غرفة الملابس.

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