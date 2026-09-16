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محمد سعيد

دونيس يفجر مفاجأة مدوية باستبعاد سالم الدوسري وسعود عبد الحميد من قائمة السعودية لخليجي 27

السعودية
جيورجوس دونيس
سالم الدوسري
سعود عبد الحميد
الكويت
كأس الخليج
العراق
عمان

علامات استفهام حول اختيارات المدرب اليوناني

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن القائمة النهائية التي ستخوض غمار بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" التي تحتضنها مدينة جدة.

وشهدت الاختيارات صدمة جماهيرية كبيرة بخروج أسماء رنانة من الحسابات الفنية للبطولة الإقليمية المرتقبة، كان على رأسها النجم سالم الدوسري، أسطورة نادي الهلال ومنتخب الصقور.

  • ثورة في قائمة الأخضر واستبعاد القوة الضاربة

    أعلن اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن خياراته الرسمية لخوض بطولة "خليجي 27"، التي تقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

    ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة "إكس" القائمة المشاركة في البطولة، مع تعليق: "صُقورنا.. للمهمة الخليجية .. 26 لاعبًا في قائمة الأخضر".

    وفجر دونيس مفاجأة من العيار الثقيل بقرار فني أدى إلى استبعاد الثنائي سالم الدوسري قائد المنتخب وسعود عبد الحميد، المحترف بصفوف فريق نيس الفرنسي.

    ولم تتوقف قائمة الغيابات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل أسماءً وازنة أخرى مثل الحارس أحمد الكسار، والمدافع علي لاجامي، علي مجرشي، أيمن يحيى، بالإضافة إلى المهاجم صالح الشهري وخالد الغنام.


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    وجوه جديدة لتعويض الغيابات الكبيرة

    في المقابل، استدعى دونيس 8 لاعبين جدد لتعويض النقص الناتج عن الغيابات، حيث ضمت القائمة المنضمة حديثاً كلاً من: حامد الشنقيطي، محمد محزري، زكريا هوساوي، محمد القحطاني، صالح أبو الشامات، عبد الله السالم، ريان حامد، وهمام الهمامي.

    وجاءت القائمة الكاملة التي ستدافع عن ألوان الصقور الخضر مكونة من:

    حراسة المرمى: نواف العقيدي، محمد العويس، حامد يوسف.

    خط الدفاع: ريان حامد، عبد الإله العمري، جهاد ذكري، حسن كادش، نواف بوشل، حسان التمبكتي، متعب الحربي، محمد محزري، وزكريا هوساوي.

    خط الوسط: مصعب الجوير، محمد كنو، محمد القحطاني، زياد الجهني، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، وعلاء آل حجي.

    الهجوم: سلطان مندش، محمد أبو الشامات، همام الهمامي، صالح أبو الشامات، عبد الله الحمدان، فراس البريكان، عبد الله آل سالم.

  • طريق الأخضر نحو اللقب الخليجي

    أوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الأولى النارية، والتي تضم إلى جانبه منتخبات العراق وعُمان والكويت، وهو ما يجعل مشوار "الأخضر" في دور المجموعات صعبًا للغاية بالنظر إلى قوة المنافسين وتاريخهم في البطولة.

    ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة الخليجية بمواجهة كلاسيكية مرتقبة أمام نظيره الكويتي يوم 23 سبتمبر الجاري على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وهي المواجهة التي تُعد ديربي تاريخيًا في بطولات الخليج.

    بعد ذلك، يصطدم الأخضر بالمنتخب العماني في الجولة الثانية يوم 26 سبتمبر الجاري، قبل أن يختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء ناري أمام المنتخب العراقي يوم 29 من الشهر نفسه، في مسار يتطلب تركيزًا عاليًا لحصد إحدى بطاقتي التأهل لنصف النهائي.

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  • Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مجموعات البطولة وتطلعات الجماهير

    وبينما تتركز الأنظار على المجموعة الأولى التي يتواجد بها صاحب الأرض، تضم المجموعة الثانية منتخبات قطر والإمارات والبحرين واليمن، حيث من المتوقع أن تشهد صراعًا محتدمًا للوصول إلى المربع الذهبي.

    البطولة التي تستمر حتى السادس من أكتوبر تعد فرصة ذهبية للمنتخب السعودي لاستعادة هيبته الخليجية واستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق لقب يضيفه إلى خزائن الكرة السعودية التي شهدت طفرة هائلة في السنوات الأخيرة على مستوى الدوري والمنتخبات الوطنية.

    ويأمل الجهاز الفني بقيادة جورجيوس دونيس، أن تؤتي هذه المجازفة الفنية باستبعاد النجوم ثمارها، حيث يطمح اليوناني في بناء قاعدة أوسع من اللاعبين الجاهزين للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها التصفيات المؤهلة للبطولات القارية والدولية.