دونيس يفجر مفاجأة مدوية باستبعاد سالم الدوسري وسعود عبد الحميد من قائمة السعودية لخليجي 27

أعلن اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن خياراته الرسمية لخوض بطولة "خليجي 27"، التي تقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة "إكس" القائمة المشاركة في البطولة، مع تعليق: "صُقورنا.. للمهمة الخليجية .. 26 لاعبًا في قائمة الأخضر".

وفجر دونيس مفاجأة من العيار الثقيل بقرار فني أدى إلى استبعاد الثنائي سالم الدوسري قائد المنتخب وسعود عبد الحميد، المحترف بصفوف فريق نيس الفرنسي.

ولم تتوقف قائمة الغيابات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل أسماءً وازنة أخرى مثل الحارس أحمد الكسار، والمدافع علي لاجامي، علي مجرشي، أيمن يحيى، بالإضافة إلى المهاجم صالح الشهري وخالد الغنام.



