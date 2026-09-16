دونيس يفجر مفاجأة مدوية باستبعاد سالم الدوسري وسعود عبد الحميد من قائمة السعودية لخليجي 27

في المقابل، استدعى دونيس 8 لاعبين جدد لتعويض النقص الناتج عن الغيابات، حيث ضمت القائمة المنضمة حديثاً كلاً من: حامد الشنقيطي، محمد محزري، زكريا هوساوي، محمد القحطاني، صالح أبو الشامات، عبد الله السالم، ريان حامد، وهمام الهمامي.
وجاءت القائمة الكاملة التي ستدافع عن ألوان الصقور الخضر مكونة من:
حراسة المرمى: نواف العقيدي، محمد العويس، حامد يوسف.
خط الدفاع: ريان حامد، عبد الإله العمري، جهاد ذكري، حسن كادش، نواف بوشل، حسان التمبكتي، متعب الحربي، محمد محزري، وزكريا هوساوي.
خط الوسط: مصعب الجوير، محمد كنو، محمد القحطاني، زياد الجهني، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، وعلاء آل حجي.
الهجوم: سلطان مندش، محمد أبو الشامات، همام الهمامي، صالح أبو الشامات، عبد الله الحمدان، فراس البريكان، عبد الله آل سالم.