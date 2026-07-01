"هذا أهم إنجازاتي في دوري روشن" .. إيمينالو يغادر منصبه برسالة شكر ووعد للجماهير السعودية!

ودع النيجيري مايكل إيمينالو، منصبه كمدير تنفيذي لكرة القدم في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مغادرًا أيضًا رئاسة مركز استقطاب اللاعبين المتميزين.

وتأتي هذه الخطوة مع نهاية عقده الذي بدأ في عام 2023، حيث لعب المدير التقني السابق لنادي تشلسي دورًا محوريًا في رسم ملامح الاستراتيجية الجديدة للدوري، والتي استهدفت وضع المسابقة ضمن قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

وخلال فترة تواجده، قاد إيمينالو عمليات الانتداب لعدد كبير من النجوم العالميين، مع التركيز المكثف على خفض معدل أعمار اللاعبين في الدوري واستقطاب المواهب الشابة لضمان "النمو المستدام" للمشروع الرياضي السعودي.