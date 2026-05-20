Damac v Al Nassr: Saudi Pro League
محمد سعيد

جدل حول دعم أمير منطقة عسير لضمك أمام النصر .. ووليد الفراج يرد بدليل قاطع!

ضمك في موقف صعب أمام "العالمي" بجولة الحسم

دافع الإعلامي وليد الفراج، عن موقف الأمير ترك بن طلال، أمير منطقة عسير الداعم لفريق ضمك خلال مواجهة النصر المرتقبة، غدًا الخميس في "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ضمك يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة وفي حال خسارته سيكون مهددًا بالهبوط رسميًا إلى دوري يلو الدرجة الأولى، في حال نجح الرياض (السادس عشر بـ27 نقطة) بتحقيق الفوز على الأخدود الذي تأكد هبوطه، في نفس الجولة.

لذلك من المتوقع أن يقاتل ضمك أمام "العالمي" للخروج بنتيجة إيجابية سواء التعادل أو الفوز من أجل ضمان البقاء في دوري روشن، وهو ما يهدد حظوظ النصر في الفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات.

  • النصر على أعتاب التتويج

    تمثل مباراة النصر أمام ضيفه ضمك، مساء غدٍ الخميس في ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة الدوري؛ أهمية كبيرة ويتكالب الآلاف من عشاق "العالمي" لحضورها من المدرجات، حيث الفوز يضمن التتويج باللقب بشكلٍ رسمي، بعد غياب 7 سنوات، بينما يترقب الهلال تعثر "العالمي" بأي نتيجة للانقضاض على اللقب بشرط فوزه على مضيفه الفيحاء في المباراة التي تجمعهما في نفس التوقيت وضمن نفس الجولة.

    آخر مرة حقق بها العالمي لقب الدوري السعودي للمحترفين كانت في الموسم الاستثنائي 2018-19 بقيادة الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط، ومنذ ذلك الحين لم يتوج النصر بشكل عام سوى بلقبين؛ كأس السوبر السعودي 2020-21، والبطولة العربية للأندية 2023.

    وقد خسر العالمي قبل يومين فرصة التتويج بأولى بطولات الموسم الجاري، وقتما تلقى الهزيمة أمام جامبا أوساكا (1-0)، في نهائي دوري أبطال آسيا 2، مما يجعل فوزه بلقب الدوري بمثابة إنقاذ للموسم.


  • لماذا غاب الدعم أمام المنافسين؟

    أحد متابعين برنامج "أكشن مع وليد" الذي يذاع عبر فضائية "MBC أكشن"، وجه سؤالًا إلى الناقد الرياضي هاني الداود، قائلًا: "ما الذي يغضب هاني الداود من دعم أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال لنادي ضمك، الأمير سبق أن دعم أبهًا أيضًا من أجل أن يصعد إلى دوري روشن وما أحد تكلم، ليه هم زعلانين".

    ورد الداود: "جماهير النصر ليست غاضبة، لكن الفكرة إجمالًا غير مقنعة، لماذا لم يدعم فريق ضمك أمام المنافسين، مثلما يدعمه الآن ضد النصر، المفترض أن تكون خطة الدعم طويلة الأمد وليست بين يوم وليلة".

    وأضاف: "لو كان هذا الدعم موجهًا إلى ضمك على مدار الموسم لما شاهدنا الفريق يخسر نقاطًا عديدة ومنها خسارته من النجمة متذيل ترتيب دوري روشن".


  • الفراج يدافع عن أمير عسير

    في المقابل، انتفض الإعلامي وليد الفراج للدفاع عن أمير عسير، قائلًا: "الموقف مختلف تمامًا، الفريق مهدد بالهبوط ومن مستهدفات منطقة عسير هو أن يكون لها فريق يمثلها دائمًا في دوري روشن، موقفه سليم للغاية، لكن لو كانت المباراة بهدف تحسين مركز أو تحصيل حاصل، كنت سأتفق معك".

    وأضاف: "الأمير ترك دائمًا داعم لكل أندية عسير، كان قد سافر من قبل مع أبها لحضور مباراتهم في حائل ضمن منافسات دوري يلو، فما يقوم به ليس مفاجئًا، لكن الحظ جعل المواجهة مع النصر حاسمة للدوري، أصبح الفوز للعالمي يحسم اللقب له وفوز يضمك يبعده عن دوامة الهبوط".


    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    كما فشل العالمي في تجاوز عقبة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بعدما تعرض للخسارة أمام عملاق جدة الاتحاد، يوم 28 أكتوبر الماضي.

    أيضًا.. فقد الفريق النصراوي لقب دوري أبطال آسيا "2"؛ وذلك بعد الخسارة (0-1) ضد نادي جامبا أوساكا الياباني، على أرضية ميدان "الأول بارك" في العاصمة الرياض

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 83 نقطة من 33 مباراة؛ وبفارق نقطتين فقط عن الهلال، صاحب "الوصافة".

