حمزة عبد الكريم ضد لاس بالماس | رد على المشككين وأنقذ رقبة "العميد" .. "الفرعون الصغير" يضع سادس بصماته ويحدث "ضجة مستحقة" في برشلونة

يثبت المهاجم المصري الشاب، حمزة عبد الكريم، يومًا بعد يوم أنه يمتلك خامة النجوم الكبار، ويكتسب خبرات واسعة تظهر مدى تكيفه السريع والمذهل مع أسلوب لعب النادي الكتالوني.

وفي مواجهة حاسمة وقوية أمام فريق شباب لاس بالماس في نصف نهائي كأس الأبطال للشباب، كان حمزة في الموعد ليمنح فريقه بطاقة العبور الثمينة.

وبفضل هذا الانتصار، وضع حمزة عبد الكريم فريقه برشلونة في مواجهة كلاسيكو مباشرة ومشتعلة أمام ريال مدريد في المباراة النهائية، وذلك بعدما نجح شباب النادي الملكي في إقصاء غرناطة في نصف النهائي الآخر.