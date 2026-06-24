حظوظ العرب بين "أفضل ثوالث" المونديال | الفرصة في قبضة السعودية والجزائر .. وقطر تبحث مع العراق عن معجزة!

حملت نسخة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، صفة "الاستثنائية" لأكثر من سبب، أبرزهم هو إقامة البطولة بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

هذا العدد الضخم من المنتخبات سمح بفرصة كبيرة لتجاوز دور المجموعات من خلال احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني في كل مجموعة، أو احتلال المركز الثالث ضمن أفضل 8 منتخبات من حيث النتائج، وهو ما يمنح المنتخبات العربية المشاركة في البطولة فرصة كبيرة للتواجد في دور الـ32.

وفي السطور التالية، يرصد "جول" احتمالات تأهل المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026 لتخطي دور المجموعات ضمن الثمانية المبشرين بالتذكرة الثالثة..