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محمد سعيد

حظوظ العرب بين "أفضل ثوالث" المونديال | الفرصة في قبضة السعودية والجزائر .. وقطر تبحث مع العراق عن معجزة!

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المغرب ومصر يبتعدان عن الحسابات المعقدة .. ووداع مؤلم لتونس والأردن

حملت نسخة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، صفة "الاستثنائية" لأكثر من سبب، أبرزهم هو إقامة البطولة بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

هذا العدد الضخم من المنتخبات سمح بفرصة كبيرة لتجاوز دور المجموعات من خلال احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني في كل مجموعة، أو احتلال المركز الثالث ضمن أفضل 8 منتخبات من حيث النتائج، وهو ما يمنح المنتخبات العربية المشاركة في البطولة فرصة كبيرة للتواجد في دور الـ32.

وفي السطور التالية، يرصد "جول" احتمالات تأهل المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026 لتخطي دور المجموعات ضمن الثمانية المبشرين بالتذكرة الثالثة..

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    قطر والعراق .. رحلة البحث عن معجزة

    لم يودع منتخب قطر منافسات كأس العالم بشكل رسمي، لكن فرصة صعوده ضمن أفضل المنتخبات في المركز الثالث تبدو "شبه مستحيلة"، والسبب في ذلك هو حصيلة الأهداف الضخمة التي سكنت شباكه، بعد الخسارة في الجولة الثانية على يد كندا بسداسية نظيفة، رغم البداية المبهرة بالتعادل مع سويسرا "1-1".

    العنابي لا يحتاج فقط إلى الفوز على البوسنة والهرسك في الجولة المقبلة من أجل ترك ذيل المجموعة الثانية ورفع رصيده إلى 4 نقاط، بل إلى الانتصار بنتيجة عريضة من أجل تقليص فارق الستة أهداف وانتظار أن يكون ذلك شفيعًا له للدخول بين الثمانية الموعودين بتذكرة مباشرة لدور الـ32.

    ورغم خسارة العراق في أول جولتين على يد النرويج "4-1" وفرنسا "3-1"، إلا أن فرص أسود الرافدين تبدو ممكنة إذا حقق الفوز على منتخب السنغال الذي خسر أمام نفس المنافسين، ليقفز إلى المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة.

    وقتها سيحتاج منتخب العراق صاحب النقاط الثلاث إلى انتظار باقي المجموعات لمعرفة مصيره، لكنه يحتاج إلى حظوظ كبيرة بسبب فارق الأهداف السلبي "-6" الحالي في رصيده.

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  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    المغرب ومصر وتجنب الحسابات المعقدة

    لم يقحم منتخب المغرب نفسه في هذا الجدل من البداية، رغم أنه يقع في مجموعة صعبة ومعقدة، حيث بدأ بتعادل ثمين مع البرازيل ومن ثم تغلب على اسكتلندا بهدف دون رد، ليحتل مقعد الوصافة خلف السيلساو بـ4 نقاط وبفارق الأهداف فقط.

    والآن باتت الفرصة مواتية أمام أسود أطلس ليس فقط للتأهل، بل لاحتلال صدارة المجموعة، خصوصًا أن مباراته المقبلة ستكون أمام هايتي أضعف منتخبات المجموعة الثالثة والذي استقبل 4 أهداف في مباراتين ولم يسجل أي هدف.

    وعلى شاكلة المنتخب المغربي، كان المصريون أصحاب الريادة في المجموعة السابعة فبدأوا المعارك بتعادل ثمين مع بلجيكا "1-1" وأتبعوه بفوز مهم على اسكتلندا "3-1"، ليتصدروا المجموعة بفرص كبيرة في التأهل.

    والآن جميع الاحتمالات قائمة أمام أعين محمد صلاح ورفاقه خلال مباراة إيران في الجولة الأخيرة، فالفوز أو التعادل يضمن الصدارة والتأهل بدون حسابات معقدة، وحتى الهزيمة – لكن بفارق محدود من الأهداف- يجعل للفراعنة أمل أيضًا ضمن أفضل ثوالث، لكنه سيضعهم في مواجهة صعبة بالدور التالي أمام المنتخب الكندي المضيف، وفقًا للحسابات الحالية.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الحظوظ قائمة للسعودية والجزائر

    لا يوجد أمام الأخضر الآن أي أمل لاحتلال المركز الثالث والعبور إلى الدور التالي، سوى القتال على تحقيق الفوز أمام الرأس الأخضر بالجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

    هذا الفوز سيرفع رصيد الأخضر إلى 4 نقاط، بعد تعادل غالٍ مع أوروجواي "1-1" وخسارة محبطة أمام إسبانيا برباعية نظيفة، ويمكنه آنذاك أن يتأهل كوصيف أو ضمن أفضل ثوالث، بحسب نتيجة الألبيسيليستي مع إسبانيا في المباراة الأخرى.

    كذلك، يعتبر منتخب الجزائر هو أقرب المنتخبات العربية التي تمتلك حظوظًا في احتلال المركز الثالث ضمن المجموعة العاشرة، حيث يمتلك 3 نقاط في المركز الثالث، متخلفًا عن النمسا بفارق الأهداف فقط، وذلك بعد فوزه الأخير على الأردن "2-1" الذي ودع المنافسات رسميًا.

    وفي الجولة الثالثة، سيلتقي محاربو الصحراء مع النمسا، وكل الاحتمالات مفتوحة أمامهم للصعود إما كوصيف للمجموعة في حالة الفوز، أو يضمن لهم التعادل فرصة كبيرة في التواجد ضمن الثمانية أصحاب أفضل مركز ثالث بالبطولة.

  • الوداع المُحبط لتونس والأردن

    انتهت آمال منتخب تونس بشكل رسمي في التأهل إلى الدور التالي، بعدما تذيل المجموعة السادسة بخسارتين محبطتين أمام السويد "5-1" واليابان "4-0"، ليحبط جماهيره بوداع مهين.

    والأمل الوحيد الآن لجماهير تونس هي أن ينجح هيرفي رينارد، المدير الفني لنسور قرطاج في تحقيق فوز يحفظ ماء الوجه أمام العملاق الهولندي في الجولة الأخيرة، وهو سيناريو رغم كونه صعبًا للغاية إلا أن أبناء تونس سبق أن فعلوه في المونديال الأخير بالفوز على فرنسا في الجولة الثالثة من المجموعات أيضًا.

    كذلك الحال، منتخب النشامى فقد ودع البطولة رسميًا بعدما تذيل المجموعة العاشرة بخسارتين أمام النمسا "3-1" والجزائر "2-1".

    وهذه هي المشاركة الأولى للنشامى في كأس العالم، لكنها لم تكن مرضية على الإطلاق لجماهير الأردن، التي تأمل أن تتمكن من تحقيق معجزة في الجولة الثالثة بالفوز على حامل اللقب "الأرجنتين"، لوداع البطولة برأس مرفوعة.