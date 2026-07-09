بطلب شخصي من جوزيه مورينيو .. "طريد النصر" مرشح ليكون الصفقة الخامسة في ميركاتو ريال مدريد!

وفقًا لتقارير صحفية، بدأ ريال مدريد دراسة إمكانية التعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار بحثه عن تدعيم خط الوسط بعنصر يمتلك الخبرة.

وبحسب الصحفي ساشا تافولييري، تواصل أحد ممثلي ريال مدريد مع معسكر بروزوفيتش لاستطلاع موقف اللاعب وقياس مدى اهتمامه بخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني، إلى جانب جمع المعلومات المتعلقة بوضعه الحالي.

وأشار تافولييري خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إلى أن بروزوفيتش، الذي أصبح لاعبًا حرًا بعد نهاية مشواره مع النصر، يحظى أيضًا باهتمام المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إلا أن ريال مدريد دخل على خط المفاوضات لاستكشاف إمكانية ضمه.

وأضاف المصدر، أن المقترح المطروح حاليًا يتمثل في عقد يمتد لموسم واحد فقط، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، لتبقى الصفقة قيد الدراسة في انتظار التطورات خلال الأيام المقبلة.







