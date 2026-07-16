جمعت 50 ألف توقيع .. جماهير فرنسا تتقدم بعريضة لإعادة مباراة إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026!

لم يتقبل الجمهور الفرنسي بسهولة مرارة الإقصاء من المربع الذهبي للمونديال، حيث انطلقت حملة واسعة عبر الإنترنت وسرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم.

وذكرت شبكة "RMC" الفرنسية، أن العريضة لاقت تفاعلًا ضخمًا حيث جمعت العريضة المتداولة أكثر من 49 ألف توقيع في وقت قياسي، حيث يصر الموقعون على أن قوانين اللعبة لم تُحترم خلال الأمسية التي شهدت وداع "الديوك" للبطولة.

وركزت مطالب المشجعين بشكل أساسي على لقطة الهدف الأول لإسبانيا، حيث جاء في نص العريضة: "أثناء ركلة الجزاء التي مُنحت لإسبانيا، لمس لامين يامال الكرة بيده. لم يكن من المفترض أن تستقبل فرنسا هذا الهدف الأول الذي غير مجرى المباراة بالكامل. يجب أن تُلعب الرياضة وفقًا للقواعد، وهذا المساء لم يتم احترامها".

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أنه على الرغم من الزخم الكبير، إلا أن احتمالات استجابة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لهذه المطالب تظل شبه معدومة من الناحية القانونية واللوجستية.