تسبب الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان، في حالة دهشة للإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، بعد الكشف عن الفارق الضخم في تكلفة استقدام الحكام الأجانب بين الاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم.
بعد جدل تكلفة استقطاب الحكام الأجانب .. وليد الفراج ساخرًا: الاتحاد المصري أشطر من السعودي ولا التسعيرة مختلفة!
الأزمة كشفها رئيس الهلال
بدأت الأزمة عندما خرج الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، في حديثه مع الصحفيين عقب نهاية مواجهة الخليج، حيث تطرق للحديث عن الحكام، في ظل الجدل الكبير الدائر في الموسم الجاري، بالتزامن مع اشتداد المنافسة على الصدارة، التي يحتلها النصر حاليًا.
وقال رئيس الهلال: "إلى اتحاد القدم ولجنة الحكام، الهلال دفع ملايين الريالات لجلب حكام أجانب، لكن من حضروا لم يكونوا على قدر المستوى المأمول وليسوا من حكام النخبة، والعذر كان أن الاتحاد الأوروبي لا يتعاون معنا ولا يسمح لخروج حكام النخبة، بينما دول مجاورة لنا أحضروا تسعة حكام نخبة في الفترة الأخيرة، فلماذا ندفع كل تلك الملايين وفي الأخير يحضر لنا حكم فئات سنية في بلده كما حدث في إحدى مبارياتنا الأخيرة؟".
وأضاف: "يجب جلب حكام على قدر مستوى الدوري السعودي، الذي يعد أحد أهم الدوريات الآن ويخدم المشروع الرياضي".
سمير عثمان يفجر مفاجأة
عندما وجه وليد الفراج سؤالًا إلى الخبير التحكيمي سمير عثمان ضيف برنامج "أكشن مع وليد" المذاع عبر فضائية "MBC أكشن"، حول الجدل المثار حول الحكام الأجانب، علق الحكم المصري السابق: "من حق رئيس الهلال أن يطالب بأفضل الحكام الأجانب من النخبة، وهم متوفرون في أوروبا وطالما أن النادي سدد القيمة الكاملة للأطقم الأجنبية، فمن حقه أن يحصل على الأفضل وتتحقق كافة شروطه".
وأضاف: "هناك بعض الأطقم التي تأتي يكون الحكم فيها حاصلًا على الرخصة الدولية منذ عام واحد فقط، وهذا أمر غير مقبول، يجب أن يكون الحكم صاحب خبرة كبيرة، لأن الدوري السعودي صعب جدًا ويعج بالنجوم والمباريات تكون خلاله قوية للغاية وتشهد منافسات شرسة".
تدخل الاتحاد السعودي
وليد الفراج تطرق في الحوار إلى سؤال آخر في هذا الشأن، قائلًا: "الاتحاد السعودي يدفع 120 ألف دولار تقريبًا من أجل استقطاب الطاقم الواحد للمباراة، بينما الاتحاد المصري لكرة القدم يدفع أقل من نصف هذا المبلغ ويستقطب حكام أجانب من الأفضل في أوروبا، هي التسعيرة مش واحدة؟ ولا الاتحاد المصري أشطر".
ورد عثمان: "هناك تسعيرة واضحة لحكام النخبة في أوروبا، وفي مباراة الأهلي والزمالك من ألمانيا الطاقم بالكامل وصل مكونًا من 6 حكام مقابل 45 ألف دولار فقط، 4 حكام ومساعدين في غرفة الفار ومن ضمنهم حكم أدار مباراة في الجولة الأخيرة بدوري روشن السعودي".
وفي هذا السياق علق الإعلامي السعودي محمد فودة، قائلًا: "رئيس الهلال له كل الحق في مطالبه، يجب أن يتم إعادة النظر في آلية استقطاب الحكام الأجانب، كيف ينجح الاتحاد المصري في دولة شقيقة مجاورة أن يستقطب طاقمًا بأقل من نصف القيمة التي يستدعيها الجانب السعودي، هل هناك أزمة في التفاوض أم في المفاوض نفسه؟".
وختم: "الاتحاد السعودي يجب أن يتدخل ويراجع هذا الأمر للحفاظ على أموال الأندية المحلية".
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 23 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 31 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".
