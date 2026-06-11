"لستم جزءًا منا" .. عداء تاريخي يدفع أبناء القارة السمراء لدعم المكسيك ضد جنوب إفريقيا!

اعتاد عشاق كرة القدم في تاريخ مسابقة كأس العالم، الحدث الكروي الأضخم على مستوى العالم، أن يدعموا منتخبات بلادهم وبالدرجة الثانية يدعمون أبناء عرقهم أو المنتخبات المشاركة من نفس القارة.

فعلى سبيل المثال، نجد المشجع العربي المنتمي إلى قارة إفريقيا يتضامن مع أي منتخب عربي آخر مشارك في البطولة، وفي الدرجة الثانية يدعم المنتخبات الإفريقية، إلا أن هذا العرف ضرب في مقتل مع المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026.

وتقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين واحدة من الدول المضيفة، المكسيك ضد جنوب إفريقيا، اليوم الخميس على ملعب أزتيكا "مكسيكو سيتي"، ضمن منافسات المجموعة الأولى من مونديال 2026.