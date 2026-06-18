يعتقد لويس ساها المهاجم السابق لمانشستر يونايتد، أن رونالدو بحاجة إلى الحماية من طبيعته التنافسية إذا أرادت البرتغال تحقيق النجاح في أمريكا الشمالية، مشيرًا إلى أن رغبة اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا في مجاراة أداء النجوم الأصغر سنًّا، أصبحت تشكل عقبة أمام المدرب روبرتو مارتينيز.

وفي حديثه لموقع Casinolyze، أوضح ساها، قائلاً: "كريستيانو بحاجة إلى أن يُنقذ من نفسه، لأنه سيكون دائمًا في منافسة مع إرلينج هالاند وكيليان مبابي وليونيل ميسي. إنه يريد أن يلعب كل دقيقة لكسر الأرقام القياسية، هذه هي عقليته ونحن نتفهم ذلك".

وأضاف: "أعتقد أنه يدرك أيضًا أن البرتغال تحتاج إلى وتيرة عالية. إنهم يريدون ممارسة الضغط والحفاظ على مستوى الطاقة في أعلى مستوياته، وهذا سيتطلب إجراء تغييرات".

وتابع: "في بعض الأحيان، كان هو الحل لهذا الأمر. يبدو أنه في حالة بدنية جيدة، وقد عمل بجد من أجل تلك اللحظات، وأنا أثق في أنه سيتصرف بالطريقة الصحيحة. لكنه سيجد أنه خلال بعض المباريات، سيكون الأمر صعبًا عليه".