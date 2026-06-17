نسي نفسه أمام بريق "ليو" .. إرلينج هالاند يتغنى بـ"الملك المجنون" ميسي بعد الهاتريك التاريخي في مرمى الجزائر!

نجح ليونيل ميسي في تقديم واحدة من أعظم مبارياته خلال المونديال رغم بلوغه سن الـ38، حيث قاد منتخب الأرجنتين لفوز عريض على الجزائر بثلاثية نظيفة سجلها بنفسه.

هذا الأداء الخرافي لم يمر مرور الكرام على منافسيه، حيث سارع إرلينج هالاند للتعبير عن إعجابه عبر حسابه الشخصي بمنصة "سناب شات" الشهيرة، قائلًا: "ميسي مجنون"، مرفقًا الرسالة برمز التاج، اعترافًا منه باستمرار سطوة "البولجا" على عرش الكرة العالمية.

ولم يكن ميسي الوحيد الذي توهج في ذلك اليوم، فقد شهدت الملاعب تألقًا كبيرًا بتسجيل كيليان مبابي ثنائية لفرنسا، بينما سجل هالاند نفسه هدفين في شباك العراق، لكن الثلاثية التي أحرزها قائد التانجو جعلته يتصدر المشهد تمامًا.

وبهذه الأهداف، تمكن ميسي من معادلة رقم الألماني ميروسلاف كلوزه بـ16 هدفًا كأفضل هداف في تاريخ كؤوس العالم، وهو ما دفع أساطير آخرين مثل توماس مولر لوصفه بـ "Goat" عبر إنستجرام.



