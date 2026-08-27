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محمد سعيد

"أتفهم غضبه ولن أفشي سره" .. أنجي بوستيكوجلو يكشف حقيقة طلب كريستيانو رونالدو التبديل في مباراة النصر أمام الاتفاق!

كريستيانو رونالدو
النصر
الاتفاق
دوري روشن السعودي
التعاون
أنجي بوستيكوجلو

الأسترالي يقطع وعدًا لـ"الدون" ولجماهير النصر

كشف المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن كواليس مثيرة تتعلق بتبديل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو خلال مواجهة الاتفاق الأخيرة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأوضح المدرب الأسترالي موقفه من حالة الغضب التي انتابت "الدون" بين شوطي اللقاء، مسلطًا الضوء على الخطة البدنية التي يتبعها مع اللاعب لاستعادة جاهزيته الكاملة بعد فترة التوقف الصيفي.

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وكانت المباراة قد شهدت سيناريو دراميًا بعد أن قرر بوستيكوجلو الدفع بعبد الله الخيبري بدلاً من رونالدو مع بداية الشوط الثاني، وهو التوقيت الذي كان فيه العالمي متأخرًا بهدفين نظيفين، قبل أن ينجح الفريق في تحقيق "ريمونتادا" مذهلة والفوز بنتيجة 3-2.

وبالرغم من خروج "الدون" بديلًا، إلا أن المدرب شدد على أن الدور القيادي للبرتغالي لم يتوقف عند حدود المستطيل الأخضر، بل امتد ليكون المحرك الرئيسي لاحتفالات الفريق بعد ضمان النقاط الثلاث.


  • بوستيكوجلو يفسر غضب رونالدو في غرفة الملابس

    أبدى آنجي بوستيكوجلو، تفهمه الكامل لشخصية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وما صاحبها من انفعالات خلال مواجهة الاتفاق الماضية، حيث وصفه بـ "الرياضي المتميز".

    وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد داخل مركز "دار النصر" يوم الخميس، تحدث المدرب بصراحة عن كواليس ما حدث خلال المباراة، قائلًا: "أتفهم أن كريستيانو شخصية يريد الجميع معرفة كل شيء عنها، لكن من المستحيل أن أفشي أي أسرار. كان غاضباً بين الشوطين لأننا كنا متأخرين، لكن في غرفة الملابس بعد المباراة، وفي الحافلة، كان يرقص ويحتفل، وكان في وسط اللاعبين.".

    وأضاف: "صدقوني، هو شغوف بكرة القدم وشغوف بالنصر، وكان غاضباً لأن الأمور لم تكن تسير بالشكل المطلوب بين الشوطين، وهذا أمر طبيعي".


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  • Cristiano Ronaldo Al NassrGetty

    خطة تدريجية للعودة

    في سياق متصل، حسم المدرب الأسترالي الجدل حول الجاهزية اللياقية للنجم البرتغالي، مشيرًا إلى أن مشاركته في المباريات تخضع لبرنامج دقيق للغاية يهدف للوصول إلى مرحلة لعب المباراة كاملة دون مخاطرة.

    وأوضح المدرب الأسترالي أنه خطط مسبقًا لإشراك النجم العالمي الكبير لمدة محددة في الجولات الأخيرة، حيث صرح علانية: "رونالدو شخص مميز كرياضي، كان مخططًا أن يلعب أمام الاتفاق 45 دقيقة والمباراة التي قبلها لعب 30 دقيقة وبالتدريج سوف يلعب بشكل كامل، وبالنسبة لي أرى أنَّ رونالدو بإمكانه لعب 45 دقيقة حتى يعود".

    وعلى الرغم من تصريحات بوستيكوجلو الرسمية، إلا أن هناك روايات أخرى ظهرت في المشهد الإعلامي حول هذا التبديل المثير، حيث أشار الإعلامي الرياضي خالد الشنيف إلى أن رونالدو هو من طلب الخروج لعدم قدرته على الاستمرار، بل وادعى أن اللاعب دخل في نوبة بكاء شديد بعد اللقاء بسبب عدم قدرته على المساهمة المباشرة في العودة التاريخية للفريق.

  • رسالة بوستيكوجلو للجماهير

    لم يكتفِ بوستيكوجلو بالحديث عن الجوانب الفنية، بل تطرق أيضًا إلى علاقة الفريق بجماهيره، خاصة بعد الدعم الكبير الذي حظي به "العالمي" في مواجهة الاتفاق خارج الأرض، حيث أكد الأسترالي أن الجمهور كان له مفعول السحر في تحفيز اللاعبين للعودة بالنتيجة رغم النقص العددي، حيث لعب الفريق بعشرة لاعبين بعد حالة طرد.

    ومع ذلك، وجه المدرب رسالة حازمة بشأن دوره كمدير فني، حيث قال بصراحة: "لن أطالب الجماهير بالحضور فهذه ليست مهمَّتي، لستُ مسؤول تسويق التذاكر في النادي"، مستدركًا أن الجماهير التي حضرت كانت سببُا رئيسيُا في الريمونتادا، وأن "الموضوع ليس عددًا بقدر ما هو شغف".

    ويرى المدرب أن الأداء القوي والنتائج الإيجابية هي الكفيلة بجذب الجماهير إلى المدرجات بشكل تلقائي. وبالنسبة له، فإن الشغف الذي يظهره المشجعون في اللحظات الصعبة هو ما يصنع الفارق الحقيقي، مشيدًا بالروح التي ظهرت في ملعب إيجو بالدمام، والتي يأمل أن تتكرر في مواجهة التعاون المقبلة على ملعب "الأول بارك" ضمن حساب الجولة الرابعة من دوري روشن، حيث يسعى النصر لمواصلة سلسلة انتصاراته واللحاق بركب المقدمة بالعلامة الكاملة.

    كما أبدى بوستيكوجلو رضاه التام عن مسار الفريق منذ بداية الموسم، رغم اعترافه بأن فترة الإعداد لم تكن مثالية بسبب غياب عدد من العناصر الأساسية عن المباريات التجريبية، مشددًا على أن الفريق يسير في منحنى تصاعدي، قائلاً: "المستوى في تصاعد، أؤمن بقدرات اللاعبين، وطموحنا الفوز دائمًا".

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  • Cristiano Ronaldo : Al-Nassr 2026Getty

    طموحات كريستيانو في الموسم الحاسم

    يبقى التحدي الأكبر أمام كريستيانو رونالدو هو مواصلة مطاردة حلمه الشخصي بالوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية، حيث لا يفصله عن هذا الإنجاز الأسطوري سوى 23 هدفاً فقط، وفي حال صدقت التوقعات بأن هذا الموسم قد يكون الأخير لـ "صاروخ ماديرا" في الملاعب، فإن كل دقيقة يشارك فيها ستكون محسوبة ومحط أنظار العالم.

    ومن المتوقع أن يستمر بوستيكوجلو في تطبيق سياسة المداورة والحمل البدني المقنن لرونالدو في المباريات المقبلة، لضمان تواجد القائد في المواعيد الكبرى، خاصة مع مشاركة النصر في بطولات متعددة تشمل كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر، ودوري أبطال آسيا للنخبة.