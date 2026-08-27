"أتفهم غضبه ولن أفشي سره" .. أنجي بوستيكوجلو يكشف حقيقة طلب كريستيانو رونالدو التبديل في مباراة النصر أمام الاتفاق!

كشف المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن كواليس مثيرة تتعلق بتبديل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو خلال مواجهة الاتفاق الأخيرة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأوضح المدرب الأسترالي موقفه من حالة الغضب التي انتابت "الدون" بين شوطي اللقاء، مسلطًا الضوء على الخطة البدنية التي يتبعها مع اللاعب لاستعادة جاهزيته الكاملة بعد فترة التوقف الصيفي.

وكانت المباراة قد شهدت سيناريو دراميًا بعد أن قرر بوستيكوجلو الدفع بعبد الله الخيبري بدلاً من رونالدو مع بداية الشوط الثاني، وهو التوقيت الذي كان فيه العالمي متأخرًا بهدفين نظيفين، قبل أن ينجح الفريق في تحقيق "ريمونتادا" مذهلة والفوز بنتيجة 3-2.

وبالرغم من خروج "الدون" بديلًا، إلا أن المدرب شدد على أن الدور القيادي للبرتغالي لم يتوقف عند حدود المستطيل الأخضر، بل امتد ليكون المحرك الرئيسي لاحتفالات الفريق بعد ضمان النقاط الثلاث.



