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Falko Blöding و محمد سعيد

ألفارو أربيلوا يعرض نفسه على عملاق البوندسليجا .. وطلبه يُقابل بالرفض!

الدوري الألماني
ريال مدريد
الدوري الإسباني
باير ليفركوزن
ألفارو أربيلوا

موقف محرج لمدرب ريال مدريد المنتهية ولايته

كشفت تقارير صحفية، أن ألفارو أربيلو، المدرب السابق لريال مدريد، عرض خدماته على نادي باير ليفركوزن، لكن النادي رفض العرض.

أفادت صحيفة «سبورت بيلد» أن المدرب الإسباني صاحب ال43 عامًا قد تقدم عن طريق وكيل أعماله، بطلب رسمي لشغل منصب المدرب في النادي الفائز بلقبين في موسم 2024-2025، حيث يطمح أربيلوا للانتقال إلى مهمة جديدة خارج إسبانيا هذا الصيف.

  • أربيلوا وطموح خارج الديار

    تولى أربيلوا تدريب ريال مدريد في يناير الماضي بعد أن أقال النادي تشابي ألونسو، صانع ألقاب باير ليفركوزن، ولم يستطع الظهير الأيمن السابق للملكي حتى منع الفريق من خوض موسم ثانٍ على التوالي دون حصد أي لقب.

    وقبل نهاية الموسم بفترة وجيزة، أكد أربيلوا أنه لن يستمر في منصب المدير الفني؛ وعلى الأرجح سيكون خليفته المعيّن هو جوزيه مورينيو (63 عامًا).

    وبعد 20 عامًا من العمل في مناصب مختلفة بالنادي الملكي، يرغب أربيلوا الآن في العمل بالخارج، وفقاً لصحيفة "سبورت بيلد"، حيث كان من الممكن أن تقوده هذه الخطوة إلى باير ليفركوزن.

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  • انطباع لا يكفي

    لم يكن رد ليفركوزن على عرضه مشجعاً بالنسبة للاعب المنتخب الإسباني السابق، ورغم أن النادي يقدّر أربيلوا تقديرًا كبيرًا وكان قد راقب أداءه خلال فترة عمله كمدرب للشباب في ريال مدريد، إلا أن انطباعهم العام عنه لم يكن قوياً بما يكفي لمنحه منصب مدرب الفريق الأول في هذه المرحلة.

    ونقلت الصحيفة الإسبانية، عن إدارة باير قولها إنها تفتقر إلى "القناعة بأن أربيلوا قد تقدم بما يكفي في مسيرته التدريبية ليكون قادرًا على قيادة فريق ليفركوزن للعودة مباشرة إلى القمة".

  • Bayer 04 Leverkusen v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    عقبات في طريق ليفركوزن لتعيين مدرب جديد

    أشارت تقارير سابقة، إلى أن المدرب الحالي لباير ليفركوزن كاسبر هولماند (54 عامًا) على وشك الإقالة على الرغم من أن عقده يمتد حتى عام 2027، بعد أن فشل النادي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. 

    ومع ذلك، واجه المديران الرياضيان فرناندو كارو (61 عامًا) وسيمون رولفيس (44 عامًا) عقبة في البحث عن خليفته، حيث كان خيارهما الأول هو زميله الإسباني أندوني إيراولا (43 عامًا)، الذي يغادر نادي بورنموث بعد ثلاث سنوات ناجحة.

    ومع ذلك، فإن إقالة ليفربول لأرني سلوت في نهاية الأسبوع جعلت إيراولا فجأة الهدف الأول للريدز، ويقال إن اتفاقًا قد تم التوصل إليه، ومن المتوقع الإعلان عنه رسميًا قريبًا.

    كما أدى هذا السعي إلى اختيار فيليبي لويس، المدافع السابق في أتلتيكو مدريد واللاعب السابق في ليفركوزن، الذي كان مرتبطًا بالنادي، الانضمام إلى موناكو بدلاً من ذلك.

    ويقال إن أوليفر جلاسنر (51 عامًا، الذي سيغادر كريستال بالاس) يفضل التفاوض مع ميلان على العودة إلى الدوري الألماني، بينما سينتقل ميشيل (50 عامًا) من جيرونا إلى أياكس أمستردام.

  • arbeloaGetty Images

    سجل ألفارو أربيلوا كمدرب لريال مدريد

    الألعاب28
    فوز18 تعادل
    التعادل2
    هزائم8
    فارق الأهداف58:34
    النقاط في كل مباراة2.0