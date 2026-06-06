دافع نيستور لورينزو، المدير الفني للمنتخب الكولومبي، بقوة عن قائده خاميس رودريجيز ضد الاتهامات بتعمده تجاهل ابنة رئيس الجمهورية، معتبرًا أن الأزمة برمتها مفتعلة وتستند إلى مقاطع فيديو معدلة، قبل أن يتدخل اللاعب لاحتواء الموقف نهائيًا.
بعد أزمته مع ابنة رئيس البلاد.. مدرب كولومبيا يدافع عن خاميس رودريجيز قبل كأس العالم!
لورينزو يتصدى للاتهامات السياسية
وضع نيستور لورينزو، المدير الفني للمنتخب الكولومبي، حدًا للجدل الواسع الذي أحاط بصانع ألعابه خاميس رودريجيز قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم 2026. ووفقًا لما نقلته شبكة "UOL" البرازيلية، فقد اختار المدرب الأرجنتيني الخروج للدفاع عن نجم نادي مينيسوتا يونايتد الأمريكي، مشيرًا إلى أن الانتقادات القاسية التي تعرض لها اللاعب لا تستند إلى وقائع حقيقية.
ووصف لورينزو الهجوم بأنه مبني على مقاطع فيديو معدلة وتفسيرات سيئة للقطات التي أظهرت لاعب خط الوسط وكأنه يتجاهل طلب أنتونيلا بيترو، ابنة الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، لالتقاط صورة تذكارية خلال حفل توديع المنتخب الوطني، مما أثار عاصفة من الانتقادات السياسية التي استهدفت استقرار الفريق.
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احترام البروتوكول
ورفض لورينزو محاولات تسييس الموقف أو اتهام نجم ريال مدريد السابق بالتعالي، مشددًا على التزام البعثة الكامل خلال الحفل الرسمي ومحذرًا من الانسياق وراء الشائعات. وفي هذا السياق، صرح المدرب قائلًا: "المجموعة معتادة بالفعل على هذه الأشياء. أقول دائمًا إننا بحاجة إلى أن نكون محصنين ضد كل من الانتقادات والإشادات على حد سواء، وأن الانتقادات يجب أن تتم داخليًا. فيما يتعلق بما حدث، فقد ذهبنا إلى حدث بروتوكولي باحترام وفخر كبيرين... كانت هناك تفسيرات و...".
وتأتي هذه التصريحات القاطعة كرد مباشر على الهجوم اللاذع الذي قادته شخصيات سياسية وصفت تصرف اللاعب بالغطرسة، في محاولة صريحة من الجهاز الفني لعزل اللاعبين عن الصراعات.
رودريجيز ينهي الجدل
ولم يكتفِ الجهاز الفني بالدفاع، بل تدخل رودريجيز بنفسه لوأد الفتنة وإغلاق باب التكهنات بشكل نهائي عبر رسالة مباشرة وجهها لأنتونيلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد قائد المنتخب الكولومبي أنه لم يسمع طلب الفتاة من الأساس وسط الزحام وأصوات الحضور المرتفعة، ولم يتعمد تجاهلها إطلاقًا كما روج البعض.
وكتب اللاعب موضحًا موقفه الحقيقي من الأزمة: "أنتونيلا، صورتك مضمونة! بالإضافة إلى ذلك لكِ قميصي الخاص بكأس العالم، أخبريني أين أرسله؟... في المرة القادمة تحدثي بصوت أعلى، عناق". ومثل هذا الرد الذكي واللطيف من اللاعب خطوة حاسمة لامتصاص الغضب الجماهيري والسياسي، وتحويل الموقف من أزمة كبرى إلى مجرد سوء تفاهم بسيط.
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طريق كولومبيا المونديالي
بعد طي صفحة هذا الجدل المفتعل، يركز المنتخب الكولومبي حاليًا على استكمال تحضيراته النهائية لخوض غمار المونديال. ويستهل رفاق رودريجيز مسيرتهم بمواجهة ودية أمام الأردن يوم 8 يونيو. عقب ذلك، تبدأ رحلة المجموعة الحادية عشرة بمواجهة أوزبكستان يوم 18 يونيو، ثم الصدام مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في 24 يونيو، قبل اختتام دور المجموعات بلقاء مرتقب وشرس ضد البرتغال يوم 27 يونيو.