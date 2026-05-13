"قد يفعلها الهلال" .. نبوءة وليد الفراج تظهر للعلن بعد تأجيل حسم دوري روشن للنصر!

الزعيم حل ضيفًا على العالمي أمس الثلاثاء، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي 2025-2026، في لقاء انتهى بالتعادل (1-1).

المدافع الفرنسي محمد سيماكان تقدم أولًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، لكن بخطأ فادح من الحارس البرازيلي بينتو، أدرك الزعيم التعادل في الدقيقة 8+90 بهدف من النيران الصديقة.

هذا التعادل رفع رصيد النصر للنقطة 83 في صدارة جدول الترتيب، فيما يحل الهلال ثانيًا بـ78 نقطة، مع الوضع في الاعتبار أن الزعيم خاض مباراة أقل.

فيما تأجل تتويج النصر بلقب الدوري، إذ كان في حاجة للفوز خلال تلك الليلة، لحسم اللقب رسميًا قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.