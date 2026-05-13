Goal.com
مباشرالتذاكر
Waleed Al Farraj Al Nassr vs Al WehdaSocial gfx/ Goal Arabia
محمد سعيد

"قد يفعلها الهلال" .. نبوءة وليد الفراج تظهر للعلن بعد تأجيل حسم دوري روشن للنصر!

النصر
الهلال
دوري روشن السعودي

الإعلامي السعودي توقع صاحب اللقب منذ بداية الموسم

يتمسك الإعلامي السعودي وليد الفراج، بنبوءة أطلقها منذ بداية الموسم الحالي عندما تحدث عن كون النصر هو المرشح الأول للتتويج بلقب دوري روشن السعودي 2025-2026.

ورغم أن النصر كان على أعتاب التتويج باللقب رسميًا في ليلة ساحرة بتقدمه على غريمه الأزلي بهدف دون رد أمس الثلاثاء في ديربي الرياض، إلا أن خطأ ساذج من حارسه بينتو أهدى الزعيم هدف التعادل في وقت قاتل وأجل حسم الدوري إلى الجولة الأخيرة.

  • سيناريو مثير يؤجل حسم الدوري السعودي

    الزعيم حل ضيفًا على العالمي أمس الثلاثاء، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي 2025-2026، في لقاء انتهى بالتعادل (1-1).

    المدافع الفرنسي محمد سيماكان تقدم أولًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، لكن بخطأ فادح من الحارس البرازيلي بينتو، أدرك الزعيم التعادل في الدقيقة 8+90 بهدف من النيران الصديقة.

    هذا التعادل رفع رصيد النصر للنقطة 83 في صدارة جدول الترتيب، فيما يحل الهلال ثانيًا بـ78 نقطة، مع الوضع في الاعتبار أن الزعيم خاض مباراة أقل.

    فيما تأجل تتويج النصر بلقب الدوري، إذ كان في حاجة للفوز خلال تلك الليلة، لحسم اللقب رسميًا قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

    • إعلان

  • نبوءة وليد الفراج

    خلال برنامج "أكشن مع وليد" الذي يعرض على فضائية "MBC أكشن"، تحدث الإعلامي السعودي عبد الله فلاته، عن نبوءة وليد الفراج في بداية الموسم بحصول النصر على لقب دوري روشن، قائلًا: "أهنئك يا أبو بدر (وليد الفراج) على قوة حدسك عندما قلت في بداية الموسم أن النصر سيكون بطلًا للدوري، لكن رمية تماس عطلت هذه النبوءة قليلًا، وأتوقع أن يفوز العالمي في الجولة المقبلة على ضمك ويتوج بالبطولة في النهاية".

    ورد وليد الفراج: "النصر سيفوز بالدوري ولا أحد يشكك في أحقيته بذلك، لأنه كان الأفضل على مدار الموسم، وتوقعت هذا السيناريو منذ فترة الانتقالات الصيفية وفترة الإعداد، عندما شاهدت الأسماء التي تعاقد معها العالمي وعرفت الثغرات الفنية في الهلال، توقعت تتويج النصر بالطبع".

    وبالفعل كان النصر الأقوى من حيث التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية، حيث استعان بالبرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني السابق للهلال والذي صنع إنجازات كبيرة مع الزعيم وله باع وخبرات كبيرة في الدوري السعودي للمحترفين والمنافسات الآسيوية، كما ضم مجموعة من أفضل اللاعبين على رأسها البرتغالي جواو فيليكس، الإسباني إينيجو مارتينيز والثنائي الفرنسي محمد سياماكان وكينجسلي كومان.


  • كثير من الأفراح للنصر

    توجه وليد الفراج بحديثه إلى ضيفه الآخر، الإعلامي السعودي هاني الداود، قائلًا: "الموسم هذا موسمكم .. الموسم الحالي سيحمل الكثير من الأفراح لنادي النصر، ستفوزون على ضمك بنتيجة مريحة، ومن الممكن أن يهدي لكم الهلال اللقب خلال مباراته أمام نيوم، قد تحصلون على الدوري بدون أن تلعبوا مباراتكم من الأساس".

    ليرد الداود ساخرًا: "الهلال لا تضمنه فهذا ملك التعادلات هذا الموسم"، في إشارة إلى تعثر الزعيم في كثير من المباريات بسبب التعادل، حيث فقد 18 نقطة بسبب 9 تعادلات في المسابقة، ليتأخر في المركز الثاني خلف النصر، رغم أن الفريق الأزرق لم يخسر أي مباراة في دوري روشن منذ بداية الموسم.

    في المقابل، كان النصر أشد حرصًا على النقاط من غريمه حيث تعادل مرتين فقط طوال الموسم، رغم أنه خسر في 4 مناسبات مختلفة وحقق 27 انتصارًا حتى الآن مقابل 23 فقط للزعيم في واحدة من أشد المواسم منافسة في دوري روشن السعودي.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال يحيي آماله بالتعادل

    حافظ عملاق الرياض الهلال على آماله في التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك بعد تجنُب الخسارة أمام النصر، في ديربي الرياض الكبير.

    هذا التعادل القاتل؛ يجعل الهلال في حاجة ماسة إلى الفوز في المباراتين المتبقيتين، على النحو التالي:

    * الجولة 33: ضد ضيفه نادي نيوم.

    * الجولة 34: ضد مستضيفه الفيحاء.

    لكن المثير في الأمر.. حصد الـ6 نقاط فقط، لا يكفي الهلال للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

    الهلال سيحتاج إلى مساعدة من نادي ضمك، من أجل الفوز أو التعادل على مستضيفه النصر، في الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة الدوري؛ لتحقيق اللقب بشكلٍ رسمي، بناء على ذلك:

    * خسارة النصر: سيتجمد رصيد الفريق وقتها عند 83 نقطة؛ بينما سيصل الهلال إلى النقطة رقم 84.

    * تعادل النصر: سيرفع رصيد الفريق وقتها إلى 84 نقطة - بالتساوي مع الهلال -؛ لكن الزعيم سيحسم اللقب بالمواجهات المباشرة.

    وتنص لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، على اللجوء إلى المواجهات المباشرة، حال التساوي في عدد النقاط؛ وهُنا سيتوج الهلال باعتبار فوزه ذهابًا (3-1)، وتعادله إيابًا (1-1).

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
نيوم crest
نيوم
نيوم
دوري أبطال آسيا 2
النصر crest
النصر
النصر
جامبا أوساكا crest
جامبا أوساكا
جامبا أوساكا