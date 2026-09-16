أطلق الجابر تصريحات نارية عقب نهاية الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث ركز في حديثه على التباين الشديد في عقلية المشجعين بين قطبي العاصمة الرياض.

وقال الجابر في تصريحات لبرنامج "نادينا" عبر فضائية "MBC": "ثقافة جمهور الهلال الكروية غير، فهم يشعرون بالزعل على الفريق رغم الفوز، بينما على العكس تمامًا، رأينا جمهور النصر لم يظهر أي ردة فعل غاضبة تجاه فريقه رغم الخسارة الثقيلة".

ولم يتوقف الجابر عند هذا الحد، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بوصف حالة الصمت التي انتابت مدرج "العالمي" بأنها أمر غير مفهوم في عالم كرة القدم التنافسية، موضحًا: "شاهدوا ثقافة جمهور الهلال الكروية.. زعلانين على الفريق رغم الفوز عكس جماهير النصر اللي ماقالوا شي رغم الخسارة"، وهو ما أثار حفيظة المتابعين والنقاد على حد سواء.

وشدد الجابر على أن الجمهور الهلالي يبحث دائمًا عن فرض الشخصية والهيمنة داخل المستطيل الأخضر، وأن مجرد حصد النقاط لا يكفي لإرضاء شغفهم.



