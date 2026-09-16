جاءت هذه التصريحات الجدلية في أعقاب ليلة متباينة النتائج للكرة السعودية، حيث نجح الهلال في تخطي عقبة الغرافة القطري بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت الكثير من التفاصيل الفنية المثيرة وحالات الطرد، ومع ذلك خرج المشجع الهلالي غير راضٍ عن المردود العام للفريق.
في المقابل، عاش نادي النصر ليلة كارثية في ملعب هزاع بن زايد، حيث تجرع مرارة الهزيمة بأربعة أهداف نظيفة أمام العين الإماراتي، في عرض دفاعي وتنظيمي ضعيف للغاية، وهو ما جعل الجابر يستغرب غياب الغضب الجماهيري المنطقي الذي يتبع عادة مثل هذه الانهيارات الكبيرة في المنافسات القارية المرموقة.
واعتبر الجابر أن رد فعل جماهير النصر كان يفتقر إلى "الحمية" المطلوبة تجاه قميص النادي وتاريخه، حيث قال في تصريحات لاحقة: "ردة فعل جمهور النصر غريبة، على العكس تمامًا جماهير الهلال التي خرجت حزينة رغم الفوز، لأنهم يريدون فريقًا مقنعًا يفرض شخصيته بشكل أكبر".
وأردف: "الفوز في الجولة الأولى من البطولة مهم بكل تأكيد، لكن المعايير التي يضعها المدرج الأزرق تختلف تمامًا عن أي نادٍ آخر، وهو ما يضع ضغطًا إيجابيًا دائمًا على اللاعبين والإدارة لتقديم الأفضل".