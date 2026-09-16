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سامي الجابرسامي الجابر
محمد سعيد

"انظروا إلى الهلاليين" .. سامي الجابر يستنكر رد فعل جماهير النصر بعد رباعية العين الإماراتي!

الهلال
النصر
العين
دوري أبطال آسيا النخبة
الغرافة

تصريحات أسطورة الهلال تستفز جماهير العالمي

أثار سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي، موجة واسعة من الجدل بتصريحاته التي قارن فيها بين ردود فعل جماهير الزعيم ونظيرتها في نادي النصر، عقب انطلاق مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة.

واستنكر سامر الجابر ما وصفه بـ "هدوء" المدرج النصراوي رغم السقوط المدوي أمام العين الإماراتي، في مقابل حالة الغضب التي انتابت الهلاليين رغم تحقيقهم النقاط الثلاث أمام الغرافة القطري.

  • انتقادات الجابر لثقافة المدرج النصراوي

    أطلق الجابر تصريحات نارية عقب نهاية الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث ركز في حديثه على التباين الشديد في عقلية المشجعين بين قطبي العاصمة الرياض.

    وقال الجابر في تصريحات لبرنامج "نادينا" عبر فضائية "MBC": "ثقافة جمهور الهلال الكروية غير، فهم يشعرون بالزعل على الفريق رغم الفوز، بينما على العكس تمامًا، رأينا جمهور النصر لم يظهر أي ردة فعل غاضبة تجاه فريقه رغم الخسارة الثقيلة".

    ولم يتوقف الجابر عند هذا الحد، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بوصف حالة الصمت التي انتابت مدرج "العالمي" بأنها أمر غير مفهوم في عالم كرة القدم التنافسية، موضحًا: "شاهدوا ثقافة جمهور الهلال الكروية.. زعلانين على الفريق رغم الفوز عكس جماهير النصر اللي ماقالوا شي رغم الخسارة"، وهو ما أثار حفيظة المتابعين والنقاد على حد سواء.

    وشدد الجابر على أن الجمهور الهلالي يبحث دائمًا عن فرض الشخصية والهيمنة داخل المستطيل الأخضر، وأن مجرد حصد النقاط لا يكفي لإرضاء شغفهم.


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  • تباين النتائج بين الهلال والنصر في آسيا

    جاءت هذه التصريحات الجدلية في أعقاب ليلة متباينة النتائج للكرة السعودية، حيث نجح الهلال في تخطي عقبة الغرافة القطري بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت الكثير من التفاصيل الفنية المثيرة وحالات الطرد، ومع ذلك خرج المشجع الهلالي غير راضٍ عن المردود العام للفريق.

    في المقابل، عاش نادي النصر ليلة كارثية في ملعب هزاع بن زايد، حيث تجرع مرارة الهزيمة بأربعة أهداف نظيفة أمام العين الإماراتي، في عرض دفاعي وتنظيمي ضعيف للغاية، وهو ما جعل الجابر يستغرب غياب الغضب الجماهيري المنطقي الذي يتبع عادة مثل هذه الانهيارات الكبيرة في المنافسات القارية المرموقة.

    واعتبر الجابر أن رد فعل جماهير النصر كان يفتقر إلى "الحمية" المطلوبة تجاه قميص النادي وتاريخه، حيث قال في تصريحات لاحقة: "ردة فعل جمهور النصر غريبة، على العكس تمامًا جماهير الهلال التي خرجت حزينة رغم الفوز، لأنهم يريدون فريقًا مقنعًا يفرض شخصيته بشكل أكبر".

    وأردف: "الفوز في الجولة الأولى من البطولة مهم بكل تأكيد، لكن المعايير التي يضعها المدرج الأزرق تختلف تمامًا عن أي نادٍ آخر، وهو ما يضع ضغطًا إيجابيًا دائمًا على اللاعبين والإدارة لتقديم الأفضل".


  • الاتجاه المعاكس لهجوم الجابر

    في خضم هذا الجدل، حاول بعض المحللين في البرنامج الرد على طرح الجابر، حيث واجهه عبدالرحمن الحميدي قائلاً "أنت مركز مع الهلال بس"، في حين أشار حسين عبدالغني إلى أن حالة عدم الرضا موجودة أيضًا في أندية أخرى مثل الأهلي حتى قبل بداية الموسم.

    ومع ذلك، أصر الجابر على أن المقارنة بين الهلال والنصر في هذه الجزئية تعكس الفوارق الجوهرية في عقلية الفوز، حيث يرى أن السكوت على الرباعية في الإمارات يمثل علامة استفهام كبرى حول طموحات النصراويين في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة، خاصة في ظل الأخطاء الفنية المتكررة التي ظهرت بوضوح خلال المباراة.

    واختتم الجابر رؤيته بالتأكيد على أن الانتقاد الجماهيري البناء هو ما يصنع الفرق الكبيرة، وأن حالة "التراخي" في رد الفعل قد تنعكس سلبًا على أداء اللاعبين في المستطيل الأخضر.

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    سقوط مروع للنصر في الإمارات

    على الجانب الآخر، كانت خسارة النصر أمام العين الإماراتي بمثابة صدمة قوية للمتابعين، ليس فقط بسبب النتيجة، بل بسبب الطريقة التي استقبل بها الفريق الأهداف، فقد سجل حسين رحيمي هدفين وسفيان رحيمي هدفًا، قبل أن يختتم جيورجوس جياكوماكيس الرباعية في ليلة شهدت ضياع الهوية النصراوية تمامًا.

    وتسببت الأخطاء الفردية القاتلة وسوء التنظيم الدفاعي في فتح شوارع في ملعب الفريق السعودي، مما جعل الخصم الإماراتي يصل للمرمى بسهولة تامة، وهو الأمر الذي يراه الجابر يستوجب ثورة جماهيرية لتصحيح المسار قبل فوات الأوان في البطولة القارية.