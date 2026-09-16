بيب جوارديولا وآرني سلوت في الصورة .. إدارة الهلال تستغل التوقف الدولي لحسم قرارها بشأن مستقبل سيموني إنزاجي!

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن مستقبل المدرب الإيطالي بات محل نقاش على طاولة الإدارة الرياضية بنادي الهلال، من خلال المدير الرياضي الاسكتلندي ريتشارد هيوز، للنظر في الخيارات المرتبطة بمستقبل الجهاز الفني، وذلك في أعقاب خسارة الفريق (0-2) أمام نيوم في الجولة السادسة في دوري روشن وفي ظل تقييم شامل للمسار الفني خلال المرحلة المقبلة.

ورغم أن الهلال استطاع أن يجتاز هذه الخسارة ويصالح جماهيره بفوز عريض على التعاون بسداسية نظيفة في الجولة التالية، وبعدها فاز على الغرافة القطري في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن ذلك لم يمنع الإدارة من مناقشة هذا الملف.

وبحسب المصادر، فإن فتح الملف لا يعني أن قرارًا اتُّخذ بشأن مستقبل إنزاجي، إذ ستراقب الإدارة الرياضية بصورة مستمرة مؤشرات الأداء الفنية للفريق خلال الفترة التي تسبق التوقف المرتبط بكأس آسيا 2027، الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 11 فبراير 2027.