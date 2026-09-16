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Simone Inzaghi Salem Al-Dawsari HilalGetty
محمد سعيد

بيب جوارديولا وآرني سلوت في الصورة .. إدارة الهلال تستغل التوقف الدولي لحسم قرارها بشأن مستقبل سيموني إنزاجي!

الهلال
بيب جوارديولا
نيوم
دوري روشن السعودي
آرني سلوت
ديدييه ديشامب
أوناي إيمري

أسماء بارزة مرشحة لخلافة الإيطالي حال تأكد رحيله

بدأت رياح التغيير تهب بقوة داخل أروقة نادي الهلال السعودي، حيث كشفت تقارير صحفية موثوقة عن وضع مستقبل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي تحت مجهر الإدارة الرياضية.

تأتي هذه التحركات في أعقاب الهزة الفنية التي تعرض لها الفريق بالخسارة المفاجئة أمام نيوم في دوري روشن السعودي والفوز الهزيل على الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، مما دفع المسؤولين لفتح ملف الجهاز الفني وتقييم المرحلة المقبلة بدقة متناهية.

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  • خسارة نيوم تفجر الأوضاع داخل الهلال

    كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن مستقبل المدرب الإيطالي بات محل نقاش على طاولة الإدارة الرياضية بنادي الهلال، من خلال المدير الرياضي الاسكتلندي ريتشارد هيوز، للنظر في الخيارات المرتبطة بمستقبل الجهاز الفني، وذلك في أعقاب خسارة الفريق (0-2) أمام نيوم في الجولة السادسة في دوري روشن وفي ظل تقييم شامل للمسار الفني خلال المرحلة المقبلة.

    ورغم أن الهلال استطاع أن يجتاز هذه الخسارة ويصالح جماهيره بفوز عريض على التعاون بسداسية نظيفة في الجولة التالية، وبعدها فاز على الغرافة القطري في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن ذلك لم يمنع الإدارة من مناقشة هذا الملف.

    وبحسب المصادر، فإن فتح الملف لا يعني أن قرارًا اتُّخذ بشأن مستقبل إنزاجي، إذ ستراقب الإدارة الرياضية بصورة مستمرة مؤشرات الأداء الفنية للفريق خلال الفترة التي تسبق التوقف المرتبط بكأس آسيا 2027، الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 11 فبراير 2027.

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    خارطة طريق "الزعيم" للمرحلة المقبلة

    وأشارت "الشرق الأوسط"، إلى أن المسار الآخر في المناقشات يرتبط بظهور منحنى فني تصاعدي خلال الفترة التي تسبق 16 ديسمبر، سواء على مستوى الأداء أو النتائج أو استقرار الفريق، وفي هذه الحالة سيستمر إنزاجي في قيادة الهلال حتى نهاية الموسم، بالتزامن مع تحرك الإدارة الرياضية للاتفاق مع مدرب جديد يتولى المهمة اعتبارًا من الصيف المقبل.

    وأوضحت المصادر أن الإدارة الرياضية لم تبنِ الفريق خلال الفترة الماضية وفق متطلبات خاصة بإنزاجي أو بما يخدم خطته الفنية وحدها، وإنما جرى تشكيل القائمة وفق هوية فنية وفلسفة تكتيكية تريد الإدارة استمرار الهلال عليها، بما يجعل بنية الفريق غير مرتبطة بمدرب بعينه.


  • أسماء عالمية لامعة على رادار الهلال

    يضم سوق المدربين في الوقت الراهن عددًا من الأسماء العالمية البارزة المتاحة، يتقدمها الإسباني بيب جوارديولا والفرنسي ديدييه ديشان، بينما تضم القائمة أسماء أخرى، من بينها الهولندي آرني سلوت، والإنجليزي جاريث ساوثجيت، البرتغالي روبرتو مارتينيز، الألماني يوليان ناجلسمان، الدنماركي توماس فرانك، الفرنسي رودي جارسيا والإنجليزي إيدي هاو.

    وبحسب المصادر، فإن وجود أسماء كبيرة ومتاحة في السوق لا يعني بالضرورة دخولها دائرة خيارات الهلال، إذ سيكون التوافق مع المدرسة الفنية التي اعتمدتها الإدارة الرياضية في بناء الفريق عاملًا أساسيًا عند اختيار المدرب المقبل، في وقت لا تتناسب فيه فلسفة عدد من المدربين المتاحين حالياً مع النهج الفني الذي تستهدفه الإدارة الزرقاء.

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    أوناي إيمري أيضًا في الصورة!

    في المقابل، لا تقتصر دائرة المدربين المميزين عالميًا على الأسماء المتاحة دون عقود، إذ يرتبط عدد من الخيارات البارزة بعقود طويلة مع أنديتهم، ومن بينهم الإسباني أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا الإنجليزي، الذي يمتد عقده مع النادي حتى عام 2029، وهو ما يجعل الوصول إلى بعض الأسماء التي قد تتوافق مع المشروع الفني للهلال مرتبطًا أيضًا بوضعها التعاقدي مع أنديتها.

    جدير بالذكر أن الهلال يعيش فترة من الترقب بعد الهزيمة الأخيرة، حيث بدأت الأصوات الجماهيرية تتعالى للمطالبة بقرارات حاسمة تضمن بقاء الفريق في القمة.

    ويشرف ريتشارد هيوز على تقييم شامل يشمل كل تفاصيل العمل اليومي في الجهاز الفني، ليس فقط النتائج في المباريات الرسمية، بل حتى جودة التدريبات والتواصل مع اللاعبين وتطوير الأداء الفردي.

    كل هذه المعطيات ستكون حاضرة في التقرير النهائي الذي سيحدد ما إذا كان إنزاجي سيكمل رحلته أم سيتم توجيه الشكر له لفتح صفحة جديدة مع مدرب عالمي يقود السفينة الزرقاء نحو منصات التتويج من جديد.