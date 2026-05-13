"الهلال دفع نصف مليون ريال وهكذا يُعاقب" .. موجة هجوم جديدة على الحكام بعد جدل ديربي الرياض!

فتح الإعلامي عبد العزيز الزلال، النار على مسؤولي لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدًا أن فريق الهلال تضرر كثيرًا من ضعف مستوى التحكيم الأجنبي على مدار الموسم الجاري وكان سببًا في خروج الزعيم بنتيجة سلبية في الديربي الأخير أمام النصر.
الهلال كان قد تعادل مع النصر بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء على ملعب "الأول بارك"، إلا أن هذه النتيجة لم تخدم حظوظ الزعيم في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، لكنها أجلت احتفالية الغريم النصر باللقب للجولة الأخيرة من المسابقة.