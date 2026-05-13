Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
"الهلال دفع نصف مليون ريال وهكذا يُعاقب" .. موجة هجوم جديدة على الحكام بعد جدل ديربي الرياض!

ماذا لو طُرد "الحسن وفيليكس"؟

فتح الإعلامي عبد العزيز الزلال، النار على مسؤولي لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدًا أن فريق الهلال تضرر كثيرًا من ضعف مستوى التحكيم الأجنبي على مدار الموسم الجاري وكان سببًا في خروج الزعيم بنتيجة سلبية في الديربي الأخير أمام النصر.

الهلال كان قد تعادل مع النصر بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء على ملعب "الأول بارك"، إلا أن هذه النتيجة لم تخدم حظوظ الزعيم في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، لكنها أجلت احتفالية الغريم النصر باللقب للجولة الأخيرة من المسابقة.


  حسم لقب الدوري السعودي يتأجل

    الزعيم حل ضيفًا على العالمي أمس الثلاثاء، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي 2025-2026، في لقاء انتهى بالتعادل (1-1).

    المدافع الفرنسي محمد سيماكان تقدم أولًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، لكن بخطأ فادح من الحارس البرازيلي بينتو، أدرك الزعيم التعادل في الدقيقة 8+90 بهدف من النيران الصديقة.

    هذا التعادل رفع رصيد النصر للنقطة 83 في صدارة جدول الترتيب، فيما يحل الهلال ثانيًا بـ78 نقطة، مع الوضع في الاعتبار أن الزعيم خاض مباراة أقل.

    فيما تأجل تتويج النصر بلقب الدوري، إذ كان في حاجة للفوز الليلة، لحسم اللقب رسميًا قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

  هجوم شرس على لجنة الحكام

    خلال حلوله ضيفًا على برنامج "أكشن مع وليد"، هاجم عبد العزيز الزلال لجنة الحكام واتهمها بالتعنت ضد الهلال، قائلًا: "هل لجنة الحكام تعاقب الهلال على إصراره على طلب حكام أجانب؟! الهلال دفع قيمة استقطاب الحكام الأجانب منذ بداية الموسم بالكامل (450 ألف ريال)، مباراة مثل مباراة اليوم أمام النصر كانت كفيلة لتحدد مسار الدوري، ورغم ذلك تم الاستعانة بحكام أجانب ليسوا من النخبة".

    وأضاف: "الهلال عانى من ظلم تحكيمي في المباراة .. لو تم طرد علي الحسن أو جواو فيليكس لتغير شكل اللقاء بالكامل، كلنا نعترف بوجود أخطاء فنية للفريق لكن أعطوا الهلال حقه على الأقل واختاروا حكام مميزين".



  "أسوأ الحكام لمباريات الهلال"

    استنكر الزلال الأرقام الضخمة التي تدفعها الأندية السعودية من أجل استقطاب حكام أجانب من النخبة، مستعينًا بمقارنة سابقة في نفس البرنامج "أكشن مع وليد"، قبل أسبوع حول حكام الديربي المصري بين الزمالك والأهلي.

    وقال الزلال: "الهلال دفع 450 ألف ريال من أجل استقطاب حكام أجانب من النخبة منذ بداية الموسم بالكامل، ورغم ذلك يتم جلب حكام أقل من المستوى، بينما تحدثت يا أبو بدر (وليد الفراج) قبل أسبوع مع الخبير التحكيمي سمير عثمان عن حضور طاقم ألماني من النخبة لإدارة مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري بـ40 ألف دولار، وهذا يعني رسالة تحدي واضحة من لجنة الحكام، وكأنهم يقولون للهلال ادفع نصف مليون ريال ونجيب لكم أسوأ الحكام".

    وختم: "الأهم اليوم أنه لا يوجد تتويج على حساب الهلال على مدار التاريخ .. جيسوس خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء أعطاني جرعة أمل عندما قال أننا سنفوز على ضمك .. الهلال يحتاج إلى عمل وثورة في الصيف يجب أن تبدأ بالتعاقد مع مدير رياضي".

    الهلال يحيي آماله بالتعادل

    حافظ عملاق الرياض الهلال على آماله في التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك بعد تجنُب الخسارة أمام النصر، في ديربي الرياض الكبير.

    هذا التعادل القاتل؛ يجعل الهلال في حاجة ماسة إلى الفوز في المباراتين المتبقيتين، على النحو التالي:

    * الجولة 33: ضد ضيفه نادي نيوم.

    * الجولة 34: ضد مستضيفه الفيحاء.

    لكن المثير في الأمر.. حصد الـ6 نقاط فقط، لا يكفي الهلال للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

    الهلال سيحتاج إلى مساعدة من نادي ضمك، من أجل الفوز أو التعادل على مستضيفه النصر، في الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة الدوري؛ لتحقيق اللقب بشكلٍ رسمي، بناء على ذلك:

    * خسارة النصر: سيتجمد رصيد الفريق وقتها عند 83 نقطة؛ بينما سيصل الهلال إلى النقطة رقم 84.

    * تعادل النصر: سيرفع رصيد الفريق وقتها إلى 84 نقطة - بالتساوي مع الهلال -؛ لكن الزعيم سيحسم اللقب بالمواجهات المباشرة.

    وتنص لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، على اللجوء إلى المواجهات المباشرة، حال التساوي في عدد النقاط؛ وهُنا سيتوج الهلال باعتبار فوزه ذهابًا (3-1)، وتعادله إيابًا (1-1).

