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محمد سعيد

وسط موقف "ضبابي" للفيفا .. مصر تنتفض ضد دعوات المثليين في مباراة إيران وتكشف حقيقة الانسحاب!

إيران
مصر
مصر ضد إيران
كأس العالم

مباراة حافلة بالجدل في كأس العالم 2026

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مأزقًا حرجًا مع اقتراب مواجهة مصر وإيران في دور المجموعات بكأس العالم 2026، المقررة صباح السبت المقبل، حيث تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الرسمية من كلي البلدين ضد الأنشطة الترويجية للمثليين، المخطط لها مسبقًا في مدينة سياتل.

وبينما تتمسك المواقع المضيفة بهويتها الثقافية، يجد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، نفسه في مواجهة مباشرة مع قيم الاتحادات الوطنية التي ترفض إقحام الشعارات السياسية والاجتماعية ذات الأبعاد الدينية في قلب الحدث الرياضي.

  • اعتراضات رسمية من مصر وإيران على "مباراة الفخر"

    أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم بشكل صريح رفضه القاطع لإقامة أي "مراسم أو أنشطة ترويجية" تدعم المثليين خلال المواجهة المرتقبة أمام مصر في سياتل يوم الجمعة، مطالبًا الفيفا بفرض قيود صارمة على الرموز المرتبطة بهذا التحرك داخل ملعب "لومين فيلد".

    وتأتي هذه الخطوة في ظل تنسيق مشترك مع الجانب المصري، حيث أكد متحدث باسم المنتخب الإيراني أن مصر وإيران دولتان مسلمتان تجمعهما قواسم ثقافية ودينية عميقة تجعل من الضروري احترام قيمهما.

    وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم الاتحاد الإيراني: "إن الاتحاد الإيراني يأخذ هذا الأمر بجدية وقد أبلغ موقفه بوضوح للفيفا. موقفنا هو عدم وجود أي مراسم أو حملات ترويجية مرتبطة بهذه الحركة داخل أسوار الملعب أو في البيئة المحيطة بالمباراة. نتوقع من الفيفا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحياد واحترام مخاوف الفرق المشاركة".

    من جانبه، وجه الاتحاد المصري خطابًا رسميًا للسكرتير العام للفيفا يرفض فيه بشكل قاطع أي نشاط يتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية للمنطقة العربية والإسلامية.


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    موقف الفيفا وجياني إنفانتينو

    حاول جياني إنفانتينو، تهدئة الأوضاع قبل انفجارها، مصرحاً لصحيفة "Die Weltwoche" السويسرية في وقت سابق: "يجب أن أوضح أنه لن تكون هناك 'مباراة فخر' في كأس العالم التابعة للفيفا. ستكون هناك مباراة في سياتل، وفي نفس اليوم تنظم مؤسسات خارجية فعاليات في المدينة، وهذا لا علاقة له بالمباراة نفسها".

    ويهدف تصريح إنفانتينو إلى التنصل من التسمية التي أطلقتها اللجنة المحلية في سياتل على اليوم الذي يشهد لقاء مصر وإيران.

    ورغم محاولات التهدئة، أكد الفيفا في بيان لاحق أنه يعتبر البطولة "حدثًا شاملًا"، موضحاً أن "أعلام قوس قزح وغيرها من الأعلام التي تمثل الهوية الجنسية مسموح بها بموجب مدونة سلوك الملاعب الخاصة بكأس العالم 2026".

    وأبلغ الفيفا صحيفة "ذا أثليتيك" أمس الأربعاء، أنه سيسمح برفع أعلام قوس قزح في جميع مباريات كأس العالم هذا الصيف.

    وهذا التناقض يضع المنظمين أمام تحدي الموازنة بين حقوق المشجعين في التعبير وبين مطالب الاتحادات الوطنية بحماية هويتها الثقافية من شعارات تعتبرها "مفروضة" عليها.

  • سياتل تتمسك واللجنة المنظمة ترفض التراجع

    من جانبها، لا تبدو مدينة سياتل مستعدة للتنازل عن خططها الاحتفالية، حيث أكدت هيدا مكليندون، عضوة اللجنة المنظمة في سياتل، أن المدينة تفتخر بكونها مكانًا يقدر الشمولية.

    وقالت مكليندون في تصريحات إعلامية: "واحدة من الأشياء التي تجعلنا فريدين هي ثقافتنا القائمة على الاحتواء. مصر وإيران هما دولتان من أصل 65 دولة تجرم المثلية، وهناك فرصة للجميع لتقديم أداء أفضل عندما يتعلق الأمر بدمج مجتمع الميم".

    وتشير التقارير إلى أن الفعاليات التي تثير حفيظة الجانبين المصري والإيراني تقع في معظمها خارج "نطاق اختصاص الفيفا" الجغرافي، أي في الشوارع والميادين المحيطة بملعب "لومين فيلد"، وهي مناطق تخضع لسيادة المدينة والولاية.

    ومع ذلك، يخشى المعارضون من أن تتحول المدرجات إلى ساحة عرض لهذه الرموز، مما دفعهم لمواصلة الضغط لغرض رقابة أكثر صرامة على ما يدخل إلى الاستاد.

    وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات، طلبت عدم الكشف عن هويتها حفاظًا على العلاقات، لصحيفة "ذا أثليتيك" مؤخرًا، بوجود محاولات من الاتحادين المصري والإيراني قبل انطلاق كأس العالم لضمان إزالة جميع العلامات التجارية المتعلقة بمهرجان الفخر للمثليين في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك مواقع الفعاليات التابعة للفيفا، إلا أن الفيفا رفضت هذا الطلب، نظرًا لرغبة اللجنة المنظمة والسياسيين والمنظمين المحليين في سياتل بالمضي قدمًا.

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    صدام قانوني وثقافي يسبق صافرة البداية

    تكمن المفارقة الكبرى في أن قرعة المونديال أوقعت دولتين تجرمان هذه العلاقات في يوم الاحتفال الذي أعدته المدينة مسبقًا، وكان الاتحاد المصري قد عبر عن استيائه الشديد، مؤكداً في مراسلاته أن إقحام مثل هذه القضايا في كرة القدم يفسد الروح الرياضية ويتجاهل التنوع الثقافي الحقيقي للعالم بكافة أطيافه.

    وشدد المصريون على أن احترام ثقافة البلد المضيف يجب أن يقابله احترام مماثل لثقافة الضيوف من المنتخبات المشاركة، حتى أن هناك بعض الدعوات قد ظهرت بين الجماهير المصرية لتطالب بالانسحاب من المباراة، إلا أن اتحاد الكرة نفى الاستجابة لمثل هذه الدعوات مؤكدًا نيته خوض المباراة.

    وبينما يستمر التوتر، يبقى المشجعون في سياتل مصممين على رفع "أعلام قوس قزح" داخل المدرجات، مستندين إلى وعود الفيفا بحمايتهم. في المقابل، يراقب المسؤولون من مصر وإيران الوضع عن كثب، محذرين من أن أي محاولة لاستخدام المباراة كمنصة سياسية أو اجتماعية ستقابل بردود فعل حازمة، مما ينذر بواحدة من أكثر مباريات دور المجموعات إثارة للجدل في تاريخ المونديال، ليس بسبب الأداء الفني، بل بسبب الصراع على الهوية والقيم.

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