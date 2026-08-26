"كان من الصعب أن يستمر في الملعب" .. أنجي بوستيكوجلو يكشف سبب استبدال كريستيانو رونالدو المفاجئ أمام الاتفاق

أثار خروج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع بداية الشوط الثاني لمباراة الاتفاق والنصر، الكثير من التساؤلات بين الجماهير والمتابعين، خصوصًا وأن الفريق كان متأخراً في النتيجة بهدفين ويحتاج لقوته الهجومية الضاربة.

وأوضح الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب النصر، أن القرار كان مدروسًا ونابعًا من رؤية فنية بحتة تهدف لمصلحة الفريق في ظل الظروف المعقدة التي فرضها اللقاء، مشددًا على أن التغييرات كانت تهدف لضخ دماء جديدة قادرة على تطبيق النهج التكتيكي المطلوب للعودة في النتيجة.

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة، كشف بوستيكوجلو عن الأسباب العميقة وراء هذا القرار قائلاً: "مهمتي هي محاولة مساعدة اللاعبين في كل مباراة بناءً على ما أراه. وبالنسبة لكريستيانو، فنحن نعرف أنه لم يخض الكثير من المباريات مؤخرًا، ومع لعبنا بعشرة لاعبين، كان من الصعب أن يستمر في الملعب بعد 45 دقيقة".

وأضاف المدرب أن إخراج رونالدو، أو أي لاعب آخر، يأتي دائما من أجل الإضافة الفنية، مؤكدًا أن البدلاء أظهروا الروح والقتال المطلوبين وحققوا الهدف المنشود في النهاية بنجاح مبهر.