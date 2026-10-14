"لا تنسوا ما حدث بالاتحاد والهلال" .. تحذير مباشر للنصر بعد نهاية قرعة كأس السوبر السعودي

عساف الخليفي حل ضيفًا على القنوات الرياضية السعودية في أعقاب الإعلان عن نتيجة قرعة البطولة التي تستضيفها الكويت، وعندما ألمح مقدم البرنامج إلى أن النصر حظي بأسهل مواجهة متوقعة في كأس السوبر، رفض ذلك الطرح.

وقال الخليفي: "دائمًا في بطولات النفس القصير تحدث الكثير من المفاجآت، الخلود في الموسم الماضي فاجأ الكل وأقصى الاتحاد من الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، وحتى عندما خسر من الهلال في النهائي كان بصعوبة بالغة".



