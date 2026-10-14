"لا تنسوا ما حدث بالاتحاد والهلال" .. تحذير مباشر للنصر بعد نهاية قرعة كأس السوبر السعودي

يعتبر النادي الأهلي هو حامل لقب كأس السوبر السعودي، بعدما توج باللقب في نسخته الماضية عام 2025 والتي أقيمت في هونج كونج، وذلك بعد فوزه المثير على نظيره النصر بركلات الترجيح (5-3)، إثر تعادل الفريقين في الوقت الأصلي بنتيجة هدفين لمثلهما (2-2).
وكان الأهلي قد وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على القادسية في نصف النهائي بنتيجة (5-1)، بينما صعد النصر إلى النهائي بفوز مثير على الاتحاد بنتيجة (2-1).
يذكر أن الأهلي لم يكن مشاركًا في البطولة، إلا أنه تمت دعوته للمشاركة بعد اعتذار الهلال (البطل التاريخي للسوبر بـ5 ألقاب) عن عدم المشاركة في البطولة بسبب ضغط المباريات ومشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.
وبناء على ذلك أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بعقاب الهلال بحرمانه من المشاركة في نسخة 2026، وتغريم الزعيم 500 ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.