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Crysencio SummervilleGetty
محمد سعيد

رفض "ابتزاز" برشلونة ونصيحة "غالية" حسمت الصفقة .. كواليس جديدة وراء تحول بوصلة الهلال نحو كريسينسيو سامرفيل!

كريسينسيو سامرفيل
الهلال
رافينيا
ماسون جرينوود
دوري روشن السعودي
انتقالات

الكشف عن أسرار جديدة وراء صفقة الزعيم "القياسية"

فاجأ نادي الهلال السعودي الأوساط الرياضية بتحول درامي في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما نجح في حسم التعاقد مع الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل، من صفوف وست هام، في صفقة كبرى بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 80 مليون يورو.

هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة كواليس مثيرة تضمنت تعثر المفاوضات مع نادي برشلونة الإسباني وتدخل حاسم في اللحظات الأخيرة لخطف الجناح صاحب الـ24 عامًا من أنياب روما الإيطالي في الأمتار الأخيرة.

  • لابورتا يدفع الهلال للانسحاب من صفقة رافينيا

    كشف الإعلامي السعودي محمد البكيري، عن تفاصيل مثيرة أدت إلى تراجع إدارة نادي الهلال عن التعاقد مع النجم البرازيلي رافينيا، لاعب نادي برشلونة الإسباني، والتحول إلى استثمار ميزانية ضخمة في الجناح الهولندي سامرفيل رغم أن الزعيم كان قد رصد ميزانية ضخمة لإتمام هذه الصفقة.

    وأشار البكيري في تغريدة عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، إلى أن القصة بدأت عندما قدم الهلال عرضًا رسميًا بقيمة 80 مليون يورو إلى برشلونة، مع رغبة في إجراء تسوية تشمل انتقال البرتغالي جواو كانسيلو، المعار للفريق الكتالوني، بخصم 20 مليون يورو من القيمة الإجمالية، إلا أن رد الفعل من الجانب الإسباني كان غير متوقع وهدم جسور الثقة بين الطرفين.

    وبحسب ما ذكره الناقد الرياضي محمد البكيري عبر حسابه الرسمي، فإن تسبب مغالاة لابورتا رئيس برشلونة في العرض المقدم للنادي الإسباني لكسب خدمات المحترف البرازيلي والبالغ 80 مليون يورو، أدى إلى توتر الأجواء، خاصة بعد أن طالب رئيس برشلونة برفع الصفقة إلى 100 مليون يورو.

    هذا الطلب اعتبرته الإدارة الهلالية نوعاً من "الابتزاز" المالي الذي لا يتناسب مع القيمة الفنية المطلوبة، مما دفع "صناع القرار في بيت الزعيم" إلى إغلاق ملف رافينيا فوراً والبحث عن بديل عالمي بنفس الكفاءة وبسرعة قصوى.

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  • Crysencio SummervilleGetty

    نصيحة رياضية تغير بوصلة الزعيم نحو لندن

    واصل البكيري كشف أسرار الصفقة، مؤكدًا أنه في الوقت الذي كان فيه الهلال يبحث عن خيارات بديلة بعد تعثر مفاوضات برشلونة، ظهر اسم الجناح الهولندي المتألق كريسينسيو سامرفيل، نجم نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.

    وأضاف: "لم يكن سامرفيل هو الهدف الأول في البداية، حيث كانت الأموال جاهزة لضخها في صفقات أخرى مثل رافينيا أو حتى الإنجليزي ماسون جرينوود الذي انتقل لاحقاً إلى فناربخشه التركي، لكن سرعة اتخاذ القرار في نادي الهلال كانت العامل الحاسم في تحول الوجهة نحو لندن، مستفيدين من معلومات استخباراتية رياضية دقيقة حول تحركات المنافسين في القارة العجوز".

    وكشف الإعلامي السعودي، أن الهلال تلقى "نصيحة رياضية" من شخص موثوق، مفادها أن نادي روما الإيطالي بات قريبًا جدًا من إنهاء صفقة سامرفيل مقابل 50 مليون يورو فقط، مضيفًا: "هنا، تحركت الإدارة الهلالية بقوة لقطع الطريق على نادي العاصمة الإيطالية، حيث قدم الزعيم عرضًا (باذخًا) لا يمكن رفضه بقيمة 80 مليون يورو، بزيادة قدرها 30 مليون يورو عن العرض الإيطالي".

    وتابع: "هذه القفزة المالية الضخمة جعلت وست هام يوافق فورًا، ولم تستغرق الإجراءات النهائية والتواقيع الأولية أكثر من ساعة زمنية واحدة لضمان توقيع "الجناح الهولندي الفاخر".

  • تألق سامرفيل في المونديال يرفع أسهمه

    لم يأتِ إصرار الهلال على دفع هذا المبلغ الكبير من فراغ، بل كان نتيجة متابعة دقيقة للمستويات التي قدمها سامرفيل مع منتخب بلاده "الطواحين الهولندية" في الآونة الأخيرة.

    فاللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أثبت جدارته كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا بعد تألقه اللافت في كأس العالم 2026، حيث كان سامرفيل مفاجأة هولندا المونديالية بمساهمته في 5 أهداف خلال 6 مباريات فقط خاضها في البطولة.

    وهذا الظهور الدولي الأول القوي جعله يتصدر قائمة اهتمامات الأندية الكبرى، لكن القوة المالية للهلال حسمت السباق لصالحه في نهاية المطاف.

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    مسيرة مبشرة لمستقبل لاعب الهلال الجديد

    بالنظر إلى الأرقام التي حققها اللاعب الهولندي قبل الانتقال لصفوف الزعيم، نجد أن مسيرته شهدت تطورًا مذهلًا، خاصة في موسم 2023-2024 مع ليدز يونايتد، حيث سجل 21 هدفاً وصنع 10 آخرين، مما منحه جائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

    هذه الفعالية الهجومية العالية، بجانب قدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، جعلت منه الصفقة المثالية التي يبحث عنها المدرب سيموني إنزاجي لتعزيز ترسانته الهجومية في الموسم الجديد، خصوصًا مع الرغبة في تجديد دماء الفريق بعناصر شابة تمتلك الجوع لتحقيق البطولات القارية والمحلية.