"احذر عندما تتكلم عن شخص عظيم مثله" .. أنجي بوسيتكوجلو يدخل في صدام مع إعلامي سعودي دفاعًا عن كريستيانو رونالدو!

في تصريحات إضافية نقلتها مصادر إعلامية، أقر المدرب الأسترالي بأن الفريق لم يكن في يومه، حيث قال: "أعلن تحملي الكامل للخسارة الصعبة أمام العين، ولا أحمل اللاعبين أي مسؤولية عن النتيجة".
وأوضح بوسيتكوجلو أن هناك عوامل خارجية أثرت على المردود البدني للاعبين، مشيرًا إلى أن النادي يعاني من جدول مزدحم للغاية، حيث أضاف: "نعاني من ضغط المباريات المزدحم في الفترة الحالية، وهو أحد أبرز أسباب صعوبة المواجهة وتأثيره على الأداء".
وتابع المدرب الأسترالي حديثه بشفافية حول الانتقادات التي طالت الجهاز الفني، مؤكداً أن الجماهير لها الحق في الغضب، حيث قال: "الانتقادات الموجهة للفريق والجهاز الفني بعد هذه النتيجة تكون في محلها".
وأكمل بوسيتكوجلو رؤيته حول دور القائد الفني في مثل هذه الأزمات: "المدرب يتحمل المسؤولية عندما تكون النتيجة بهذا الشكل، ولكن يتطلب علينا العمل ومراجعة الأخطاء في الاستحقاقات المقبلة. اللاعبون قدموا كل ما لديهم ولا أحمّلهم أي مسؤولية، كريستيانو رونالدو لاعب عظيم، والمسؤولية مسؤوليتي أنا فقط".
ويرى المدرب أن هذا الإرهاق هو ما أدى إلى تراجع التركيز الذهني الذي استغله الخصم لتسجيل أربعة أهداف دون رد.