يُحث مانشستر يونايتد على دراسة صفقة انتقال "جنونية" لجود بيلينغهام هذا الصيف، في الوقت الذي يصف فيه لويس ساها نجم ريال مدريد بأنه "الأفضل في العالم"
هدف بارز في عهد «إينيوس»
من المتوقع أن يشهد مانشستر يونايتد تغييرات جذرية في تشكيلته هذا الصيف. ورغم ارتباط العديد من الأسماء بالانتقال إلى أولد ترافورد، فقد وضع ساها نصب عينيه الهدف الأكثر طموحًا على الإطلاق. ويرى الفرنسي أن «الشياطين الحمر» يجب أن يختبروا مدى تصميم ريال مدريد على الاحتفاظ ببلينغهام، على الرغم من مكانة لاعب الوسط باعتباره أحد النجوم «المحظوظين» في سانتياغو برنابيو.
الخطوة المثالية لبيلينغهام
يعتقد ساها أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يجسد الملامح المطلوبة في اللاعب الذي سيُعيد مانشستر يونايتد إلى قمة كرة القدم الأوروبية. وقال ساها لموقع"أوزون": "التعاقد الصيفي الذي أحلم به لمانشستر يونايتد هو جود بيلينجهام. إنها فكرة جنونية، لكنه يمتلك كل المقومات. سأكون سعيدًا للغاية برؤية ذلك".
"أعتقد أن قدراته البدنية هي الأفضل في العالم. إنه قادر على اللعب في العديد من الأدوار، بما في ذلك رقم 8 أو رقم 10. لديه حس القيادة، وسيكون بالتأكيد قائداً، يشبه برونو فرنانديز في بعض النواحي. إنه بالتأكيد ضمن فئة اللاعبين من الطراز العالمي. كل هذه الصفات ستكون رائعة لمانشستر يونايتد، وأعتقد أنه سيحب العودة إلى إنجلترا واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. لذا، سيكون ذلك حلمًا".
تم تحديد جوردون كأحد الأصول المستقبلية
ورغم أن بيلينغهام يمثل الحلم الأكبر، إلا أن ساها يضع عينيه أيضًا على جناح نيوكاسل يونايتد أنتوني جوردون. فقد كان اللاعب السابق في إيفرتون أحد أبرز نجوم «المغاريب» هذا الموسم، وأصبح في الوقت نفسه لاعبًا أساسيًا في منتخب إنجلترا.
وفي معرض حديثه عن إمكانات جوردون، قال ساها: "أنتوني جوردون لا يزال شاباً صغيراً وعليه أن يفكر في مستقبله على أساس الاستقرار وأن يرد الثقة التي منحها إياه مدربه. قد تتغير مشاركته في كأس العالم وتسرع قليلاً.
"أود أن أرى المزيد من الثبات في أدائه، لكنني أود أيضًا أن أراه في مانشستر يونايتد لأنه بالتأكيد لاعب مهم. أود أن أراه يلعب على أعلى مستوى لمدة موسمين، ثم ينضم إلى نادٍ مثل يونايتد ويحدث تأثيرًا كبيرًا".
تفاؤل وسط استقرار جديد في أولد ترافورد
تغيرت الأجواء في أولد ترافورد بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث وفرت التغييرات الداخلية اتجاهاً واضحاً كان مفقوداً في السابق. كما أشاد ساها بالعمل الذي قام به المدرب مايكل كاريك في النادي حتى الآن، قائلاً: "يمكننا جميعاً أن نرى كيف تحسن أداء مانشستر يونايتد، ويمكنهم الآن البدء في التفكير في دوري أبطال أوروبا العام المقبل. لديهم زخم واستقرار. يبدو أن كل شيء في مكانه الصحيح. يواجهون فرقًا جيدة وأحيانًا لا تسير القرارات في صالحهم، لكن مايكل كاريك يقول ويفعل الأشياء الصحيحة، فلنأمل أن يستمر هذا".
يحتل الشياطين الحمر حالياً المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة من 31 مباراة، وسيواجهون ليدز يونايتد في مباراتهم المقبلة.