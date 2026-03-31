يُحث مانشستر يونايتد على دراسة صفقة انتقال "جنونية" لجود بيلينغهام هذا الصيف، في الوقت الذي يصف فيه لويس ساها نجم ريال مدريد بأنه "الأفضل في العالم"

يعتقد ساها أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يجسد الملامح المطلوبة في اللاعب الذي سيُعيد مانشستر يونايتد إلى قمة كرة القدم الأوروبية. وقال ساها لموقع"أوزون": "التعاقد الصيفي الذي أحلم به لمانشستر يونايتد هو جود بيلينجهام. إنها فكرة جنونية، لكنه يمتلك كل المقومات. سأكون سعيدًا للغاية برؤية ذلك".

"أعتقد أن قدراته البدنية هي الأفضل في العالم. إنه قادر على اللعب في العديد من الأدوار، بما في ذلك رقم 8 أو رقم 10. لديه حس القيادة، وسيكون بالتأكيد قائداً، يشبه برونو فرنانديز في بعض النواحي. إنه بالتأكيد ضمن فئة اللاعبين من الطراز العالمي. كل هذه الصفات ستكون رائعة لمانشستر يونايتد، وأعتقد أنه سيحب العودة إلى إنجلترا واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. لذا، سيكون ذلك حلمًا".