يُحث مانشستر يونايتد على التعاقد مع فيكتور أوسيمهن الذي يُعتبر "في متناول اليد"، حيث يرى نيكي بوت أن صفقة انتقال بنجامين سيسكو "لم تنجح تمامًا"
بوت يصف أوسيمهن بـ"اللاعب المنشود"
يعتقد بوت أن فيكتور أوسيمهن هو القطعة المفقودة في أحجية مانشستر يونايتد، في الوقت الذي يستعد فيه النادي لفترة انتقالات صيفية مهمة.
وفي حديثه إلى "بادي باور"، أوضح الفائز بالثلاثية في موسم 1998-99 المنطق وراء استهداف لاعب نابولي السابق: "أعتقد أنه سيكون الخيار المناسب. قد تعتقد أن اللاعبين من الأندية التركية يمكن الحصول عليهم. فريق التعاقدات لن يبحث فقط عن أفضل اللاعبين، بل سيبحث عن أولئك الذين يمكن الحصول عليهم".
حزمة كاملة لفريق مانشستر يونايتد
مع اقتراب مانشستر يونايتد من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يُقال إن فريق التعاقدات يخطط لإبرام أربعة صفقات كبرى، ويعتقد بوت أن مهاجم غالطة سراي يجب أن يتصدر القائمة لما يتمتع به من مزايا شاملة.
وأضاف: "أنت تضيع وقتك في لاعبين معينين لن تتمكن من الحصول عليهم إذا كانت تكلفتهم 120 مليون جنيه إسترليني. أعتقد أنه قوي وسريع، ويمكنه الركض خلف الدفاع، وهو قوي البنية، ولديه لمسة جيدة، ويمكنه تسجيل أنواع مختلفة من الأهداف، كما أنه جيد في الكرات الهوائية."
مخاوف بشأن سيسكو
يأتي سعي بوت للتعاقد مع أوسيمهن وسط مخاوف متزايدة بشأن بنجامين سيسكو، الذي انضم إلى أولد ترافورد قادمًا من آر بي لايبزيغ الصيف الماضي. ورغم أن اللاعب السلوفيني أظهر لمحات من الجودة وسجل العديد من الأهداف منذ بداية العام، إلا أن بوت يرى أن مانشستر يونايتد يكرر أخطاء الماضي من خلال الضغط بشكل مفرط على المهاجمين الشباب الذين لم يثبتوا جدارتهم بعد، بدلاً من التعاقد مع نجوم راسخين قادرين على تحقيق نتائج فورية في البطولات الكبرى.
وحذر بوت قائلاً: "إن تجنيد اللاعبين مهمة صعبة، وربما تجد شخصاً يتمتع بالإمكانات، لكنهم يستمرون في فعل ذلك ولا ينجح الأمر تماماً".
"لم ينجح سيسكو تمامًا. إنه نفس الخطأ الذي وقعوا فيه مع راسموس هوجلوند. مهاجم شاب لم يثبت نفسه بعد، ومبلغ مالي ضخم، وعبء كبير على عاتقه. لقد سجل بعض الأهداف وأدى أداءً جيدًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه لم يحقق نجاحًا باهرًا. قد يكون سيسكو جاهزًا في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، لكنه ليس جاهزًا الآن، وبالتأكيد ليس في دوري أبطال أوروبا".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سجل سيسكو تسعة أهداف في 26 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد حتى الآن، لكنه لم يتمكن بعد من حجز مكانه في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب الحالي مايكل كاريك. ويأمل في إحداث تأثير مجددًا عندما يعود «الشياطين الحمر» إلى الملاعب بعد فترة التوقف الدولية في المباراة التي يستضيفون فيها فريق ليدز. ومع ذلك، إذا لم يتمكن من إقناع جميع منتقديه مثل بوت بحلول شهر مايو، فمن المحتمل أن يلجأ مانشستر يونايتد إلى أوسيمهن أو مهاجم آخر من الطراز العالمي لقيادة خط الهجوم اعتبارًا من الموسم المقبل.