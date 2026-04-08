AFP
ترجمه
يؤكد لويس دياز أن رحيله عن ليفربول للانضمام إلى بايرن ميونيخ كان «الخيار الصحيح» بعد الفوز الكبير في دوري أبطال أوروبا على ريال مدريد
الجناح الكولومبي يتألق في فوز ساحق
لعب اللاعب الذي انضم إلى الفريق مقابل 75 مليون يورو دوراً محورياً في تحقيق بايرن أول فوز له على مدريد في البطولات الأوروبية منذ عام 2012، مما يبرر الاستثمار الضخم الذي قام به العملاق الألماني في يوليو الماضي. وقد حدد هدف دياز الافتتاحي مسار المباراة التي قدم فيها فريق فينسنت كومباني أداءً مبهراً، حيث سدد تسع تسديدات على المرمى وسيطر على وتيرة مباراة ربع النهائي. وتأتي مساهمته في العاصمة الإسبانية لتكمل سلسلة أداء فردي رائع، بعد أن ساهم في تسجيل خمسة أهداف في آخر أربع مباريات أوروبية خاضها.
تبرئة اللاعب السابق في فريق «الريدز»
بعد أن تأقلم بسلاسة مع الحياة في ملعب أليانز أرينا، حيث سجل 23 هدفاً وصنع 18 تمريرة حاسمة هذا الموسم، يشعر دياز أن انتقاله إلى ألمانيا قد رفع مسيرته المهنية إلى مستوى جديد. وأرجع الفضل في قدرته على تقديم أداء متميز تحت الضغط على أكبر المسارح إلى الوضوح التكتيكي والروابط القوية داخل الفريق.
وفي حديثه عن انتقاله وحالته البدنية الحالية، قال دياز لشبكةESPN: "كان قرار الانضمام إلى بايرن هو الخيار الصحيح. أنا سعيد للغاية وأستمتع بكل مباراة. أشعر أنني في حالة رائعة، وأنا في لياقة جيدة، وهذا يعني أنني مستعد لمساعدة الفريق. لدينا خطة واضحة، ونحن مجموعة متماسكة للغاية، وهذا يظهر على أرض الملعب".
إتقان خطة اللعب في ملعب البرنابيو
كان نجاح بايرن ميونيخ في مدريد نتيجة لتنظيم تكتيكي دقيق نجح في تحييد المضيفين، بينما سمح لدياز باستغلال المساحات في المراحل الانتقالية. ومع ذلك، وعلى الرغم من الفوز، اعترف المهاجم بوجود شعور بضياع فرصة بسبب ضآلة فارق النقاط قبل مباراة الإياب في بافاريا.
وفي تحليله للمباراة وتنفيذ استراتيجيتهم، أضاف دياز: "كنا قد قمنا بالفعل بتحليل ريال مدريد، وسارت الحركة [المتعلقة بالهدف الأول] تمامًا كما خططنا. شعرنا براحة أكبر مع تقدم المباراة، واستعدنا الكرة في كثير من الأحيان وسيطرنا على المباراة بشكل أفضل. هذا ما نحب أن نفعله. نحن سعداء للغاية، لكننا نشعر بخيبة أمل طفيفة لأننا كنا قادرين على تسجيل هدف أو هدفين إضافيين. لقد قدمنا مباراة رائعة ضد خصم قوي للغاية".
تشتد المنافسة على اللقب في بافاريا
يعود بايرن ميونيخ إلى المنافسات المحلية بمباراة خارج أرضه أمام سانت باولي، وهو يتصدر الدوري الألماني بفارق تسع نقاط، لكن يجب أن يظل تركيزه حادًا مع اقتراب مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا ضد باير ليفركوزن في 22 أبريل. وقبل تلك المباراة الحاسمة في الكأس، يجب على دياز وزملائه إنهاء المهمة أمام ريال مدريد لضمان مكانهم في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا. يعد الحفاظ على هذا المستوى المتميز من الأداء أمرًا حيويًا للجناح الذي يطمح إلى تحقيق ثلاثية تاريخية.