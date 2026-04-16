يؤدي جوشوا كيميش دور المدرب السابق في نادي بايرن ميونيخ - ويتحدث مرة أخرى عن يوفنتوس!

في الواقع، بدا لاعبو ميونيخ بشكل عام أقل ثباتًا وأقل هيمنة وأقل خطورة مقارنةً بمباراة الذهاب. واجه اللاعبون الأربعة في الهجوم صعوبة لفترة طويلة، وهو ما كان له علاقة بالتغييرات التي أجراها مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا. فقد تمكن الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، الذي كان ظهوره في التشكيلة الأساسية مفاجئًا بعض الشيء، من السيطرة على مايكل أوليسي بشكل أفضل مقارنة بألفارو كاريراس في مباراة الذهاب. وفي هذا الصدد، بدا من المفاجئ بعض الشيء أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) اختار أوليسي كأفضل لاعب في المباراة.

في مدريد، لم يكن النتيجة وحدها في صالح بايرن ميونيخ، بل كان مؤشر xG لصالحه أيضًا (2.9 مقابل 2.2). أما في مباراة الإياب، فقد كان المؤشر 2.3 مقابل 2.1 لصالح ريال مدريد. وبالتالي، سجل بايرن ميونيخ هدفين أكثر مما كان متوقعًا إحصائيًا، وتلقى هدفًا إضافيًا، وهو ما كان له علاقة أيضًا بالقائد مانويل نوير. بعد أن كان رائعاً الأسبوع الماضي، تسبب في الهدف الأول (0-1) بخطأ فادح، كما ساهم في الهدف الثاني (1-2). أما الهدف الثالث (2-3) فقد نتج عن سلسلة من الأخطاء شارك فيها دايوت أوبامكانو، الذي كان قوياً للغاية في بقية المباراة.

قال كيميش، الذي تولى دور ماتياس سامر إلى حد ما بانتقاده المفاجئ في هذه الحالة: "من الجيد جدًا أن نتأهل بفوزين على ريال مدريد ونشعر مع ذلك أنه لا يزال بإمكاننا التحسن".