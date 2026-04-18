في أول مباراة في الدوري الألماني تشهد تواجد امرأة في منصب المدير الفني، خسر فريق يونيون برلين أمام نادي فولفسبورج، الذي يعاني من أزمة خانقة، بنتيجة 1-2. وبعد هذه الهزيمة، يتعين على يونيون برلين أن يلتفت بجدية إلى مراكز المؤخرة في صراع الهبوط، في حين استعاد فولفسبورج، بعد فترة طويلة من التخبط، بصيصاً من الأمل في معركة البقاء ضمن أندية النخبة.
ظهور تاريخي محبط.. فولفسبورج يفسد الظهور الأول لإيتا مع يونيون برلين
ألحق ثنائي فولفسبورج، باتريك فيمر (في الدقيقة 11) ودزينان بيجسينوفيتش (في الدقيقة 46)، الهزيمة بيونيون برلين إثر تسديدتين رائعتين من مسافة بعيدة، ليمنحا مدربهما ديتر هيكينج أول ثلاث نقاط له في محاولته الخامسة.
ولم يتمكن فريق العاصمة من تقليص الفارق إلا عبر أوليفر بيرك في الدقيقة 86، ليصبح رصيده الآن متفوقاً بست نقاط فقط على المركز السادس عشر المؤدي لمباراة الملحق، والذي يحتله نادي سانت باولي.
من جانبه، ضيق فولفسبورج، القابع في المركز السابع عشر (مركز هبوط مباشر)، الفارق مع سانت باولي إلى نقطتين فقط، بفضل هذا الانتصار الأول بعد 12 مباراة عجاف.
يضيع يونيون أفضل الفرص في الدقائق الأخيرة
أثار تعيين إيتا، مدربة فريق تحت 19 عاماً، كخليفة لستيفن باومجارت المُقال في نهاية الأسبوع الماضي، ضجة واسعة واهتماماً كبيراً في جميع أنحاء أوروبا. وقبل صافرة انطلاق المباراة يوم السبت، كانت كل الأنظار متجهة نحو المدربة المؤقتة، التي من المقرر أن تتولى قيادة فريق السيدات في نادي يونيون اعتباراً من الصيف المقبل. ولاحق المصورون إيتا في كل خطوة خلال المقابلات الصحفية؛ وأثناء الإعلان عن تشكيلة الفريق، استقبل نحو 20 ألف مشجع من أنصار يونيون المدربة البالغة من العمر 34 عاماً بحفاوة بالغة واصفين إياها بـ "إلهة كرة القدم".
في البداية، لاحظت إيتا، التي كانت توجه فريقها بنشاط من على الخطوط الجانبية مرتدية سترة تدريب سوداء، أن يونيون برلين يعاني من مشاكل هجومية كعادته في كثير من مباريات هذا الموسم. في المقابل، قدم الضيوف أداءً أكثر فاعلية في مستهل اللقاء – وسرعان ما حصدوا ثمار ذلك. حيث أسكن فيمر الكرة بلمسة سحرية بوجه قدمه الخارجي من على حدود منطقة الجزاء، متوجاً سلسلة من التمريرات الجذابة.