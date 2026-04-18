ظهور تاريخي محبط.. فولفسبورج يفسد الظهور الأول لإيتا مع يونيون برلين

ألحق ثنائي فولفسبورج، باتريك فيمر (في الدقيقة 11) ودزينان بيجسينوفيتش (في الدقيقة 46)، الهزيمة بيونيون برلين إثر تسديدتين رائعتين من مسافة بعيدة، ليمنحا مدربهما ديتر هيكينج أول ثلاث نقاط له في محاولته الخامسة.

ولم يتمكن فريق العاصمة من تقليص الفارق إلا عبر أوليفر بيرك في الدقيقة 86، ليصبح رصيده الآن متفوقاً بست نقاط فقط على المركز السادس عشر المؤدي لمباراة الملحق، والذي يحتله نادي سانت باولي.

من جانبه، ضيق فولفسبورج، القابع في المركز السابع عشر (مركز هبوط مباشر)، الفارق مع سانت باولي إلى نقطتين فقط، بفضل هذا الانتصار الأول بعد 12 مباراة عجاف.