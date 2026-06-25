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أحمد فرهود

"مؤامرة لتخريب المنتخب انتقامًا مني".. يونس محمود يفجر الجدل في العراق ويؤكد: ظنوا أننا سنخسر بالثمانية في كأس العالم

كأس العالم
العراق
فرنسا
النرويج
السنغال
السنغال ضد العراق

ماذا قال يونس محمود؟!..

خرج يونس محمود، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن صمته؛ وذلك بعد الكثير من الجدل الذي أحاط بالمنتخب الوطني الأول، بالتزامن مع مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.

منتخب العراق يُشارك في بطولة كأس العالم، للمرة الثانية في تاريخه؛ وذلك بعد نسخة عام 1986، التي ودع فيها من دور المجموعات.

  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    مؤامرة لتخريب المنتخب العراقي

    وفي هذا السياق.. زعم يونس محمود، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، بوجود "مؤامرة" لتخريب المنتخب الوطني؛ وذلك على هامش مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    محمود أشار في تصريحات مع "معرض الكرة"، إلى أن محاولات تخريب المنتخب العراقي؛ تتمثّل في قيام بعض الإعلاميين والصحفيين المحسوبين على أشخاص بعينهم، بنشر الشائعات عن اللاعبين.

    وانتشرت شائعات في الساعات القليلة الماضية؛ بشأن اشتباك عدد من لاعبي المنتخب العراقي والإداريين مع بعضهم، إلى جانب السهر وتسريب الأخبار وغيرها من الأمور.

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  • ملاحقة مروّجي الشائعات ضد لاعبي العراق قضائيًا

    واستكمالًا لتصريحاته.. اعتبر يونس محمود، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن محاولات "تخريب" المنتخب الوطني، التي يقوم بها البعض؛ تأتي كنوع من الانتقام الشخصي ضده، بعد الانتخابات.

    وقال محمود عن ذلك: "يبدو أن هُناك من لم يتجاوز انتخابات رئاسة اتحاد الكرة بعد؛ لكن هؤلاء يجب أن يعلموا، أنني والحكومة العراقية لن نقبل المساس باللاعبين".

    وشدد رئيس الاتحاد العراقي، على أنه سيلاحق مروّجي الشائعات ضد اللاعبين "قضائيًا"؛ مطالبًا بالهجوم عليه هو، وترك المنتخب الوطني وعدم تخريبه.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    البعض توقع خسارة العراق بـ"الثمانية" في المونديال

    وبخصوص مشوار منتخب العراق في بطولة كأس العالم 2026؛ اعتبر رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم أن اللاعبين أظهروا إيجابيات عديدة، يجب البناء عليها.

    وأضاف محمود: "اللاعبون قاتلوا فوق أرضية الملعب، وبذلوا كل ما في استطاعتهم؛ وهو أمر إيجابي يجب البناء عليه، للتطور مستقبلًا".

    وأشار رئيس الاتحاد العراقي إلى أن القرعة لم تخدم منتخب بلاده؛ وذلك بالوقوع في مجموعة صعبة تضم فرنسا والنرويج، بالإضافة إلى السنغال.

    وعن ذلك يقول محمود: "فرنسا هي بطلة العالم مع الأرجنتين، لقد فقدت لقب 2022 بـ(ركلات الجزاء) فقط، لذا لا اعتبر أنها خسرت؛ كما أن السنغال هي بطلة إفريقيا، والمنتخب النرويجي صعب للغاية".

    وأكد يونس محمود أن البعض توقع خسارة العراق، بسبعة أو 8 أهداف ضد فرنسا والنرويج؛ لكن منتخب بلاده رد عليهم بصموده فوق أرضية الملعب، رغم الهزيمة بسبب قلة الخبرة.

    * ملحوظة: السنغال حققت بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة؛ لكن الاتحاد القاري سحب اللقب منها ومنحه للمغرب، بسبب أحداث المباراة النهائية.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مباريات منتخب العراق في "المجموعة التاسعة" المونديالية

    منتخب العراق الأول لكرة القدم يتواجد في "المجموعة التاسعة" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    وخسر العراق (1-4) ضد النرويج، في افتتاح مبارياته بالمونديال؛ قبل أن يسقط بثلاثية نظيفة ضد فرنسا، في الجولة الثانية.

    ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره السنغالي، في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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