بعد التأهل رسميًا .. ناجلسمان يعترض على نظام كأس العالم: "يعاقبون ألمانيا بسبب الصدارة"!

وعلى ملعب ميتلايف، الذي سيحتضن نهائي المونديال، يستعد المنتخب الألماني لختام مرحلة المجموعات، بملاقاة الإكوادور، في الحادية عشرة مساء اليوم، بتوقيت مكة المكرمة.

وبينما ضمن منتخب ألمانيا، الصدارة، بقطع النظر عن النتيجة، فإن مقعد الوصافة سيشهد معركة شرسة على النحو التالي..

* كوت ديفوار تحتاج لنقطة وحيدة أمام كوراساو، من أجل ضمان المركز الثاني.

* الإكوادور لا بديل لديها عن الفوز ضد ألمانيا، مع انتظار فوز كوراساو على كوت ديفوار.

* كوراساو التي تحتاج للفوز على كوت ديفوار، مع انتظار فوز ألمانيا على الإكوادور.

ومن المرجح أن يستغل ناجلسمان، تأهل الألمان مبكرًا في إراحة بعض نجومه، بإجراء تغييرات في تشكيلته، من أجل التخفيف من الإجهاد، قبل جدول السفر المكثف إلى بوسطن.

ويتربع المنتخب الألماني في صدارة المجموعة الخامسة، برصيد 6 نقاط، فيما تحل كوت ديفوار في الوصافة بـ3 نقاط، ثم تأتي الإكوادور بنقطة واحدة، بفارق الأهداف عن كوراساو "الأخيرة".