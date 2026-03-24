بدأت يوفنتوس في التخطيط لاستراتيجية سوق الانتقالات الصيفية: الاتصالات الأولية، والأهداف التي يجب استكشافها، والمحاولات للتأكد مما إذا كان هناك مجال لإجراء صفقات محتملة. ومن بين الأفكار المطروحة تغيير شيء ما في الهجوم: فمنذ فترة طويلة يتردد الحديث عن تغيير محتمل في خط الهجوم، مع بيع جوناثان ديفيد ومحاولة جديدة لضم كولو مواني الذي ارتدى قميص يوفنتوس بالفعل في النصف الثاني من الموسم الماضي، وقد حاولت يوفنتوس في الصيف إعادته إلى تورينو (طلب باريس سان جيرمان إدراج بند إلزامي لشراء اللاعب، ثم انتقل إلى توتنهام على سبيل الإعارة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات).
يوفنتوس يعود للتفكير في كولو مواني: قيمته السوقية، راتبه، مدة عقده، وإمكانية إجراء صفقة تبادل مع جوناثان ديفيد
عرض باريس سان جيرمان لضم كولو مواني
في نهاية الموسم، سيغادر توتنهام ويعود إلى باريس مع انتهاء فترة الإعارة، حيث يرتبط بعقد مع النادي الفرنسي حتى عام 2028: تم التعاقد معه في عام 2023 مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليون يورو كمكافآت من نادي أينتراخت فرانكفورت، وسيشكل عبئاً مالياً يبلغ حوالي 30 مليون يورو في الميزانية القادمة لباريس سان جيرمان. وهذا هو المبلغ المطلوب للتعاقد مع كولو مواني، وهو استثمار ممكن ليوفنتوس التي قد تفكر، وفقًا لما ذكرته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، في إدراج جوناثان ديفيد في الصفقة: المهاجم الكندي - الذي لا يجد استمرارية في إيطاليا - يعجب كثيرًا لاعب باريس سان جيرمان أوكامبوس الذي كان قد جلبه إلى ليل بعد أن اكتشفه في بلجيكا مع فريق جنت.
صفقة تبادل كولو مواني وديفيد، من المستفيد منها؟
المدير الرياضي لباريس سان جيرمان مقتنع بمواهب ديفيد، ومن شأن صفقة تبادل محتملة مع كولو مواني أن تفيد كلا الناديين من الناحية المالية: فليوفنتوس ستحقق ربحاً إجمالياً من بيع لاعب انضم إليه مجاناً الصيف الماضي، بينما سيتجنب باريس سان جيرمان خسارة مالية من خلال التخلي عن لاعب لم يعد ضمن خطط لويس إنريكي. الراتب متشابه لأن كلاهما يتقاضى راتباً يبلغ حوالي 6/7 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت، كما أن العمر متقارب أيضاً: الكندي أصغر بسنتين، لكن كلاهما يبحث عن الانتقام والاستمرارية لإعادة إطلاق مسيرتهما.