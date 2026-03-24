يوفنتوس يعود للتفكير في كولو مواني: قيمته السوقية، راتبه، مدة عقده، وإمكانية إجراء صفقة تبادل مع جوناثان ديفيد

في نهاية الموسم، سيغادر توتنهام ويعود إلى باريس مع انتهاء فترة الإعارة، حيث يرتبط بعقد مع النادي الفرنسي حتى عام 2028: تم التعاقد معه في عام 2023 مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليون يورو كمكافآت من نادي أينتراخت فرانكفورت، وسيشكل عبئاً مالياً يبلغ حوالي 30 مليون يورو في الميزانية القادمة لباريس سان جيرمان. وهذا هو المبلغ المطلوب للتعاقد مع كولو مواني، وهو استثمار ممكن ليوفنتوس التي قد تفكر، وفقًا لما ذكرته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، في إدراج جوناثان ديفيد في الصفقة: المهاجم الكندي - الذي لا يجد استمرارية في إيطاليا - يعجب كثيرًا لاعب باريس سان جيرمان أوكامبوس الذي كان قد جلبه إلى ليل بعد أن اكتشفه في بلجيكا مع فريق جنت.



