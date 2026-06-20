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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

يوفنتوس يصطاد من كأس العالم .. والهدف مرموش ونجم أمريكا ومهاجم الهلال

انتقالات
يوفنتوس
عمر مرموش
ريكاردو بيبي
مانشستر سيتي
آيندهوفن
داروين نونيز
الهلال
مصر
كأس العالم
أوروجواي
الولايات المتحدة الأمريكية

تتزايد قائمة الأسماء المرشحة لخط هجوم «البيانكونيري».

تسير عمليات التعاقدات الهجومية للبيانكونيري على عدة جبهات متوازية، حيث يطلب لوتشيانو سباليتي ضم مهاجمين جديدين، ولهذا السبب تعمل الإدارة، التي يقودها الآن جيوفاني كارنيفالي، على تلبية رغبته.

وقد بدأت منذ فترة المفاوضات حول عودة راندال كولو مواني، الذي عاد إلى باريس سان جيرمان بعد انتهاء فترة إعارته إلى توتنهام، ولم يتم التخلي عنها مع تغيير القيادة، في حين أن صفقة ألكسندر سورلوث لا تزال في حالة انتظار، حيث تم التوصل بالفعل إلى اتفاق مع اللاعب ولكن ليس مع أتلتيكو مدريد.

وبالتالي، تقيّم «السيدة العجوز» أيضًا الفرص التي قد تنشأ من بطولة كأس العالم، حيث أرسلت كشافين إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لتقييم الوضع عن قرب.

ووفقًا لعدد اليوم من صحيفة «توتوسبورت»، فقد برزت ثلاثة أسماء بالفعل.

  • Ricardo Pepi USMNT 2026 World CupGetty

    فكرة ريكاردو بيبي

    أول لاعب في هذا السياق هو ريكاردو بيبي. وتشير التقارير إلى أن يوفنتوس قد وضعت عينها على اللاعب الأمريكي، الذي شارك أساسيًا في المباراة ضد أستراليا بدلاً من كريستيان بوليسيتش المصاب.

    لا يعتبر اللاعب المولود عام 2003 لاعباً أساسياً في المنتخب الذي يقوده ماوريسيو بوتشيتينو، لكنه يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق قفزة نوعية. كان بيبي في الماضي من اللاعبين المفضلين لدى كريستيانو جونتولي، وقد يعود إلى دائرة الاهتمام، خاصة بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع نادي بي إس في أيندهوفن: سجل اللاعب التكساسي، المهاجم المركزي الذي يتمتع بالقوة البدنية والحيوية لتوفير خيارات إضافية للهجوم، 16 هدفاً في الدوري الهولندي و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

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  • كم تبلغ تكلفة بيبي؟

    سعر بيبي ليس باهظًا، فوفقًا لصحيفة «توتوسبورت»، قد يسمح نادي PSV برحيله في الصيف مقابل 25-30 مليون يورو. وليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها دائرة اهتمام الدوري الإيطالي.

    ففي أكتوبر الماضي، كان قد أثار إعجاب أنطونيو كونتي، عندما تعرض نابولي لهزيمة قاسية في أيندهوفن، والآن تعتبره يوفنتوس لاعباً واعداً يستحق التقييم: قد يبرز هذا اللاعب المولود عام 2003 في حال مواجهة عقبات في صفقة كولو مواني.

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    فرضية عمر مرموش

    بيبي ليس الاسم الوحيد في دفتر ملاحظات ماركو أوتوليني، فوفقًا لصحيفة «توتوسبورت»،هناك أيضًا لاعب من الطراز الرفيع: عمر مرموش. هذا اللاعب المولود عام 1999 هو لاعب أساسي لا غنى عنه في المنتخب المصري، ويحظى بإعجاب كبير من سباليتي، الذي أعجب بما أظهره في الدوري الألماني مع فريق أينتراخت فرانكفورت.

    لكن السنة ونصف السنة الماضية كانت صعبة على مرموش، الذي دفع ثمن الضغوط الناجمة عن صفقة انتقال ضخمة إلى مانشستر سيتي (75 مليون يورو في يناير 2025): سجل 16 هدفاً في 61 مباراة منذ انتقاله إلى إنجلترا، وكان بيب جوارديولا قد بذل جهوداً جبارة لجلبه إلى ملعب الاتحاد، لكن الآن سيتعين على إنزو ماريسكا التفكير في استمراره في الفريق، ولا يُستبعد رحيله.

  • كم تبلغ تكلفة مارموش؟

    من الصعب للغاية إعادة بيعه دون أن ينخفض سعره، ولهذا السبب، وفقًا لصحيفة «توتوسبورت»، قد يفتح مانشستر سيتي الباب أمام إعارة مرموش، معتمداً على إعادة إحيائه في دوري كبار آخر.

    ويراقب يوفنتوس الوضع، وكما هو الحال مع داروين نونيز، تنتظر لترى ما إذا كان بإمكانها الاستفادة منه، في فرصة مغرية مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات.