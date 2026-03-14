يوفنتوس وميلان يتنافسان على ليفاندوفسكي: "لم أقرر مستقبلي بعد، وكان جنوة يرغب في ضمي. الدوري الإيطالي شديد التنافسية، ولا أرى أن كرة القدم الإيطالية تمر بأزمة"

ينتهي عقد المهاجم البولندي البالغ من العمر 37 عامًا مع برشلونة في يونيو.

يبلغ من العمر 37 عاماً (سيبلغ 38 عاماً في 21 أغسطس المقبل) ولا يبدو عليه ذلك. لا يزال روبرت ليفاندوفسكي محط اهتمام سوق الانتقالات: مع انتهاء عقده مع برشلونة في يونيو، يُقال إن المهاجم البولندي في مرمى اهتمام يوفنتوس وميلان.

إليكم ما قاله في مقابلة مع SportWeek ، المجلة الأسبوعية التي تصدر يوم السبت مع صحيفة La Gazzetta dello Sport : "بصراحة، ليس لدي ما أقوله اليوم عن مستقبلي ، أنا صادق. الهدف هو الوصول إلى نهاية الموسم بأكبر عدد ممكن من الانتصارات والأهداف والألقاب. بعد ذلك سنرى. لا أفكر في الأمر ولم أقرر بعد، فهذا ليس أولوية في الوقت الحالي".

  • "ألم تكن قريبًا من الدوري الإيطالي من قبل؟ في عام 2010 كنت لا أزال في بولندا وكنت على وشك الانتقال إلى بوروسيا دورتموند. كان نادي جنوة يرغب في التعاقد معي، لذا دعوني لحضور مباراة ضد سامبدوريا. كنت فضوليًا لأرى كيف يبدو النادي والملعب والأجواء. ولأكون منصفًا مع من أبدوا اهتمامًا بي، حضرت مباراة الديربي في ماراسي. كانت تلك هي المرة الوحيدة التي تعاملت فيها مع فريق إيطالي".

    "أرى أن الدوري الإيطالي تنافسي للغاية، وعادة ما يكون صراعاً محتدماً ولا يفوز فيه نفس الفريق دائماً. في دوري أبطال أوروبا، وصلت يوفنتوس إلى النهائي ثم إنتر، ولا يبدو لي أن الدوري يمر بأزمة".

