cm grafica thuram juventusGetty Images

يوفنتوس، هل سيتم تجديد عقد خفرن تورام أم بيعه؟ دوري أبطال أوروبا سيكون حاسماً، وهناك ناديان كبيران من الدوري الإنجليزي الممتاز

يجد لاعب الوسط الفرنسي نفسه أمام مفترق طرق: فمن ناحية، هناك احتمال تجديد عقده مع يوفنتوس، ومن ناحية أخرى، هناك خطر الانتقال إلى نادٍ لا يشارك في دوري أبطال أوروبا.

ثماني جولات حاسمة للمستقبل: هل سيظل خفرن تورام لاعباً في يوفنتوس الموسم المقبل؟


تحتل حالة لاعب الوسط الفرنسي، أحد أعمدة فريق لوتشيانو سباليتي، مركز الصدارة في نادي البيانكونيري. ابن الفنان يقف عند مفترق طرق: من جهة، هناك إمكانية تمديد العقد مع البيانكونيري، ومن جهة أخرى، هناك خطر انتقال مربح لكنه مؤلم.


ما الذي سيحسم الأمر؟ التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل.

  • عامل دوري أبطال أوروبا

    كما هو معروف، فإن التأهل أو عدم التأهل إلى البطولة الكبرى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) له تأثير كبير على الميزانيات المالية للأندية الكروية، ولا سيما الإيطالية منها.


    تخوض يوفنتوس منافسة على ما لا يقل عن 60-70 مليون يورو، ومن البديهي أن السعي وراء المركز الرابع يمثل مهمة حيوية للغاية للفريق الذي يقوده سباليتي، لأن نتائج هذه الحملة قد تؤثر أيضًا على التحركات في سوق الانتقالات القادمة.

  • خيار تجديد عقد ثورام

    يأمل تورام في الانتقام في دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس بعد الدموع التي ذرفها بسبب الهدف الضائع أمام غالطة سراي، وهو يعمل هذه الأيام في ملعب «كونتيناسا» لاستعادة أفضل مستوياته استعداداً لنهاية الموسم مع «البيانكونيري» وللعب على بطاقة التأهل إلى كأس العالم في الولايات المتحدة.


    قد يمنحه التأهل إلى دوري أبطال أوروبا دفعة قوية ويسرع من عملية تجديد عقده. ووفقاً لصحيفة "لا غازيتا ديل سبورت"، فقد بدأت المفاوضات بالفعل على الرغم من أن عقد لاعب الوسط لا يزال ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات أخرى. ومع ذلك، فإن راتب خفرن، باستثناء الحراس (بيرين ودي جريجوريو) وبعد تجديد عقد كينان يلدز (6 ملايين يورو في الموسم)، هو الأقل بين لاعبي التشكيلة الأساسية لسباليتي: "فقط" 2.3 مليون يورو في السنة، ولهذا السبب بدأت بالفعل المحادثات لتجديد العقد وتعديل الراتب.

  • نجم كبير يُضحى به في غياب دوري أبطال أوروبا: ثورام هو المرشح

    ولكن لتحقيق ذلك، لا بد من الاعتماد على عائدات دوري أبطال أوروبا؛ فبدونها، سيجد المدير التنفيذي داميان كومولي نفسه مضطراً عملياً للتخلي عن أحد نجومه الكبار في الصيف.


    وتشير صحيفة "لا غازيتا" إلى أن خفرن تورام هو المرشح الأبرز لعدة أسباب: لاعب نيس السابق شاب، ويحظى بتقدير الأندية الأوروبية الكبرى، وراتبه ليس مرتفعاً، كما أن تكلفته في الميزانية ستسمح لـ"السيدة العجوز" بتحقيق ربح كبير.

  • نجمان من الدوري الإنجليزي الممتاز يتحدثان عن ثورام

    لا تنقص المنافسة على ثورام، لا سيما في الدوري الإنجليزي الممتاز.


    ووفقاً لصحيفة "لا غازيتا"، أجرى مانشستريونايتد بالفعل بعض الاستطلاعات بشأن خفرن، ويجب الانتباه أيضاً إلى ليفربول.


    لذلك قد تندلع مزايدة في إنجلترا، حيث يتابعون في الوقت نفسه باهتمام متزايد وضع بيير كالولو.

  • من يمكنه الفوز على يوفنتوس

    لا تزال يوفنتوس واثقة من تأهلها إلى دوري أبطال أوروبا، وتأمل في ضم لاعب كبير آخر إلى خط الوسط (برناردو سيلفا هو المرشح المفضل) دون الحاجة إلى التخلي عن خفرين تورام.


    وفي أسوأ الأحوال، لا تفتقر خيارات كومولي: فقد يعود بيير-إميل هوجبيرج لاعب مرسيليا إلى دائرة الاهتمام، كما أن فرانك كيسي يرغب في مغادرة الأهلي والسعودية للعودة إلى إيطاليا.