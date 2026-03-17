Goal.com
مباشر
CM grafica Juventus Adzic 2025 26 Getty Images
Gianluca Minchiotti

ترجمه

يوفنتوس، ماذا حدث لأدزيتش: بعد أن أصبح خارج التشكيلة الأساسية، هناك احتمال لبيعه، لكن دون المخاطرة كما حدث مع هويسن

الموهبة الجبل الأسودية تعجب سباليتي لكنها أصبحت في طي النسيان: ماذا سيكون مستقبلها؟

كان من الممكن أن يكون هذا موسمه، لكنه لم يكن كذلك حتى الآن. بالنسبة للاعب المولود عام 2006 فاسيليي أدزيتش، بعد موسم 2024-2025 الذي شهد 9 مشاركات مع الفريق الأول ليوفنتوس و10 مباريات و4 أهداف مع فريق «نيكست جين»، كان من الممكن أن يكون موسم 2025-2026 هو الموسم المناسب. ليحجز مكانًا أساسيًا في الفريق الأول ويُظهر مهاراته الفنية التي لا شك فيها. 

ولأسباب مختلفة، سواء كانت فردية أو مرتبطة بالموسم الصعب الذي مرت به السيدة العجوز، لم يسر الأمر على هذا النحو حتى الآن. وقد يشهد المستقبل انفصالاً بين الموهبة الجبل الأسود والنادي البياض والأسود، وإن لم يكن بشكل نهائي.

  • الوهم مع تودور

    لكن لنأخذ الأمور بترتيبها، لأن بداية الموسم كانت واعدة، بفضل ذلك الهدف الذي سُجل في اللحظات الأخيرة والذي سمح ليوفنتوس بالتغلب على إنتر بنتيجة 4-3 في ديربي إيطاليا في الذهاب. مع وجود إيغور تودور على مقاعد البدلاء في تلك المرحلة من الموسم، حظي أديتش بفرصة المشاركة ووقت لعب كافٍ حتى ضد فيرونا وأتالانتا في الدوري، ودورتموند وفياريال في دوري أبطال أوروبا. ثم، مع تراجع النتائج، استبعده المدرب الكرواتي من التشكيلة الأساسية في آخر أربع مباريات خاضهاالفريق في تورينو. وكذلك فعل برامبيلا خلال فترة توليه المسؤولية المؤقتة، التي تزامنت مع مباراة أودينيزي.

    • إعلان

  • البداية مع سباليتي

    في عهد لوتشيانو سباليتي، مر أدزيتش بفترات متفاوتة. بعد مرحلة أولية شهدت مشاركاته محدودة لكنها كانت منتظمة نسبياً (كريمونسي وتورينو في الدوري، وسبورتينغ، وبودو وبافوس في دوري أبطال أوروبا)، سجل اللاعب رقم 17 سلسلة من ست مباريات على مقاعد البدلاء في الدوري الإيطالي دون أن يشارك ولو لدقيقة واحدة (فيورنتينا وكالياري ونابولي وبولونيا وروما وبيزا)، متناوباً بين المشاركة والجلوس على مقاعد البدلاء في دوري أبطال أوروبا (بنفيكا ومباراة الذهاب مع غالطة سراي على مقاعد البدلاء، وموناكو ومباراة الإياب مع الفريق التركي على أرض الملعب).

    ثم شهدت المرحلة التالية زيادة طفيفة في مشاركاته، حيث لعب دقائق ضد ليتشي، ساسولو، كريمونسي وكالياري في الدوري، قبل أن ينتهي به المطاف في النسيان. 

  • خارج التشكيلة

    في آخر ثماني مباريات بالدوري، لم يلعب أدزيتش سوى 7 دقائق، وذلك في الهزيمة القاسية على أرضه أمام كومو، بينما ظل جالسًا على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة في المباريات ضد نابولي وبارما ولازيو وإنتر وروما وبيزا وأودينيزي. وتزامنت هذه المرحلة مع الوقت الذي اختار فيه سباليتي، بعد مرحلة أولية من التجارب والتغييرات، لاعبيه وأساسييه. ومن بين أول البدلاء، يبرز الآن بشكل خاص جيريمي بوغا، يليه تيون كوبمينيرز وفابيو ميريتي. وفي هذا السياق، اختفى أديتش (17 مباراة إجمالاً هذا الموسم، و348 دقيقة على أرض الملعب، وهدف واحد) تماماً من التشكيلة.

  • مستقبل بعيد عن يوفنتوس؟

    يُثني سباليتي على المهارات الفنية لأدزيتش، وقد أخرج اسمه علنًا من قائمة اللاعبين المعروضين للبيع في يناير، مستخدمًا عبارات قوية: «أدزيتش لا يُمس، فهو يمتلك تسديدة رائعة ومهارات فنية غير عادية، إنه كنز مخفي». ما لا يعجب سباليتي هو نسيان اللاعب المونتينيغري من الناحية التكتيكية وبعض التهاون في التعامل مع الكرة (وفقدانها) في المناطق الحساسة من الملعب. وهذا نتيجة لعدم الانتباه وبالطبع لعدم الخبرة، لأننا لا ننسى أن أدزيتش لم يبلغ العشرين من عمره بعد (في 12 مايو).

    لهذه الأسباب، لا يمكن استبعاد أن تقرر يوفنتوس إعارة اللاعب للموسم المقبل، لكي ينمو ويشارك بانتظام. وهو أمر نصحه به، بالمناسبة، منذ هذا العام أيضاً مواطنه الشهير، ورئيس الاتحاد المونتينيغري لكرة القدم، ديان سافيتشفيتش. من المستبعد، في المقابل، بيعه بشكل نهائي، ما لم يصر أديزيتش على ذلك (ولا توجد مؤشرات على ذلك في الوقت الحالي). تريد يوفنتوس تجنب حالات جديدة مثل حالة هويسن بأي ثمن: أديزيتش هو رصيد فني يؤمن به النادي والمدرب، وهو يحتاج فقط إلى النمو

الدوري الإيطالي
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
0