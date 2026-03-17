يوفنتوس، ماذا حدث لأدزيتش: بعد أن أصبح خارج التشكيلة الأساسية، هناك احتمال لبيعه، لكن دون المخاطرة كما حدث مع هويسن

كان من الممكن أن يكون هذا موسمه، لكنه لم يكن كذلك حتى الآن. بالنسبة للاعب المولود عام 2006 فاسيليي أدزيتش، بعد موسم 2024-2025 الذي شهد 9 مشاركات مع الفريق الأول ليوفنتوس و10 مباريات و4 أهداف مع فريق «نيكست جين»، كان من الممكن أن يكون موسم 2025-2026 هو الموسم المناسب. ليحجز مكانًا أساسيًا في الفريق الأول ويُظهر مهاراته الفنية التي لا شك فيها.

ولأسباب مختلفة، سواء كانت فردية أو مرتبطة بالموسم الصعب الذي مرت به السيدة العجوز، لم يسر الأمر على هذا النحو حتى الآن. وقد يشهد المستقبل انفصالاً بين الموهبة الجبل الأسود والنادي البياض والأسود، وإن لم يكن بشكل نهائي.