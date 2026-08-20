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Mateo Retegui desktopGetty Images
محمود خالد

ترجمه

رغم راتبه المرتفع: عملاق إيطالي يريد ماتيو ريتيجي .. ونجم الفريق ينذر بفشل الخطة!

انتقالات
يوفنتوس
ماتيو ريتيغي
القادسية

الأمل في رغبة ريتيجي ذاته..

يرغب نادي يوفنتوس، في تعزيز صفوفه برأس حربة جديد يحمل الرقم "9"، ويمكنه أن يوفر بدائل للمدرب لوتشيانو سباليتي، بعد راندال كولو مواني وجيف إيخاتور.

الخيار الأول هو جوشوا زيركزي، الذي رحل عن مانشستر يونايتد، وبات مطلوبًا أيضًا من نابولي، إلا أن هناك بديلًا آخر في الحسبان، كشفت عنه صحيفة "توتو سبورت"، وهو ماتيو ريتيجي، مهاجم جنوى وأتالانتا السابق، والذي يلعب حاليًا بقميص القادسية.

ورغم صعوبة الوصول إلى ريتيجي، لأسباب اقتصادية، إلا أن المهاجم الذي يعرف الدوري الإيطالي جيدًا، وكان هداف الـ(سيري آ) في موسم 2024-2025، لا يزال في قائمة المرشحين.

  • يوفنتوس يدرس التكاليف

    ودخل ريتيجي بالفعل، ضمن اهتمامات يوفنتوس في يناير الماضي، وعاد اسمه إلى الواجهة في هذه الأيام، بعدما تعافى من إصابته بكسر في قصبة الساق، التي تعرض لها في إبريل الماضي، وعاد للتهديف أخيرًا، بثنائية في مرمى التعاون، ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

    ويدرس كلٌ من المدير العام جيوفاني كارنيفالي، والمدير الرياضي أوتوليني (الذي يعرف ريتيجي منذ أيام جنوى)، تكاليف الصفقة، مدركين أن أي نادٍ في أوروبا، لا يمكنه أن يضمن للمهاجم الإيطالي، الراتب الذي يتقاضاه في دوري روشن السعودي، والذي يعادل 20 مليون يورو - صافية - في الموسم.

    ورغم ذلك، فإن الأمل قائم في أن يبدي ريتيجي، الذي يرتبط بعقد مع القادسية حتى 2029، ترحيبًا بالعودة إلى الكالتشيو، وأن يكون مستعدًا لخفض راتبه، من أجل ارتداء قميص نادٍ عريق والعودة إلى دائرة اهتمام منتخب إيطاليا، بقيادة روبرتو مانشيني، أول من آمن به.

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  • حل قضية ديفيد أولًا

    ومن المرجح أن يقدم يوفنتوس عرضًا للإعارة مع خيار الشراء، أو الشراء الإلزامي، ولكن عليه أولًا أن يحل قضية جوناثان ديفيد؛ حيث أن الكندي بات خارج مشروع سباليتي، ولكن على عكس أوبيندا الذي اختار الرحيل إلى ليون، فإن ديفيد لا يزال يقف حائط صد ويرفض كل العروض.

    جوناثان يريد البقاء في تورينو ونيل فرصته، ورغم موسمه الأول المخيب للآمال مع اليوفي، باعتباره فترة تأقلم، فهو مقتنع بأنه هذا العام، قادر على أن يكون قيمة مضافة.

    وبدون رحيل ديفيد، فإن الوصول إلى أسماء مثل زيركزي أو ريتيجي، أو حتى ألكسندر سورلوث، وهو خيار آخر لم يغب أبدًا، سيكون بمثابة عملية غير قابلة للتحمل من الناحية الاقتصادية.

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