يوفنتوس، لوكاتيلي كان محبطاً: رسائل زملائه وسباليتي

تعيش مانويل لوكاتيلي لحظات مريرة بعد تعادل يوفنتوس وساسولو 1-1: فقد أضاع قائد «البيانكوني» ركلة جزاء حاسمة في الدقائق الأخيرة، مما كلف فريقه خسارة نقطتين بالغتي الأهمية في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
تحمل لاعب الوسط على الفور مسؤولية الخطأ: كان مقتنعاً بقراره في لحظة الاختيار، لكنه بقي بعد ذلك مصدوماً بشدة لإهداره فرصة حاسمة. "كان محبطًا للغاية من النتيجة"، حسبما ورد في صحيفة توتوسبورت، لأنه كان يدرك أنه أهدر فرصة تاريخية. أمضى لاعب يوفنتوس رقم 5 يوم الأحد في صمت، بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي — حيث لم تخلو التعليقات من الهجمات — وقضى الوقت مع عائلته.