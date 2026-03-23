يوفنتوس: قائمة اللاعبين المستدعيين للمنتخبات الوطنية والمباريات المقررة

لاعبو يوفنتوس الذين تم استدعاؤهم للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية في الأيام المقبلة

وفقًا لما ورد على الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس، هناك 15 لاعبًا من الفريق سيتوجهون اعتبارًا من اليوم إلى معسكرات تدريب منتخباتهم الوطنية المختلفة، حيث سيخوض بعضهم المباريات الحاسمة الأخيرة للتأهل إلى كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في يونيو المقبل، بينما سيخوض البعض الآخر مباريات ودية.


فيما يلي القائمة والمباريات المقررة.


  • لاعبو يوفنتوس المستدعون للمنتخب الوطني

    بلجيكا (لويس أوبيندا) - مباراتان وديتان لبلجيكا التي تأهلت بالفعل إلى كأس العالم، حيث ستواجه الولايات المتحدة في أتلانتا والمكسيك في شيكاغو


    البرازيل (غليسون بريمر) - مباراتان تحضيريتان للمنتخب الوطني بقيادة كارلو أنشيلوتي ضد فرنسا وكرواتيا


    كندا (جوناثان ديفيد) - مباراتان وديتان ضد أيسلندا وتونس


    كولومبيا (خوان كابال) - كرواتيا وفرنسا هما المنافسان اللذان ستواجههما المنتخب الجنوب أمريكي في مباريات ودية


    فرنسا (بيير كالولو) - البرازيل وكولومبيا هما المنافسان في المباريات الودية التي ستخوضها المنتخب الفرنسي الذي تأهل بالفعل إلى كأس العالم


    إيطاليا (أندريا كامبياسو، فيديريكو غاتي، مانويل لوكاتيلي) - مباراة فاصلة مؤهلة لكأس العالم 2026 للمنتخب الإيطالي، الذي سيواجه أيرلندا الشمالية، ثم، في حالة الفوز، الفائز بين ويلز والبوسنة


    كوسوفو (إدون زيغروفا) - مباريات حاسمة في تصفيات كأس العالم 2026، أولاً ضد سلوفاكيا، ثم، في حال الفوز، ضد الفائز بين تركيا ورومانيا


    مونتينيغرو تحت 21 سنة (فاسيليي أديتش) - مباريات تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة ضد نظرائهم من السويد وبولندا


    هولندا (تون كوبماينرز) - مباراتان وديتان أيضًا لهولندا، ضد النرويج والإكوادور


    البرتغال (فرانسيسكو كونسيكاو) - مباريات ودية أيضًا للبرتغاليين ضد المكسيك والولايات المتحدة


    صربيا (فيليب كوستيتش) - مباراتان وديتان لصربيا التي لم تتأهل إلى كأس العالم: مباريات ضد إسبانيا وجنوب إفريقيا


    تركيا (كينان يلدز) - تسعى تركيا بقيادة يلدز أيضًا إلى حجز مقعد في كأس العالم: أولاً المباراة ضد رومانيا، ثم، في حالة الفوز، المباراة ضد الفائز بين سلوفاكيا وكوسوفو


    الولايات المتحدة (ويستون ماكيني) - مباراتان وديتان ضد بلجيكا والبرتغال



    • إعلان
