يوفنتوس، قائمة اللاعبين المستدعين لمباراة أوديني: فلاهوفيتش غائب، وميليك موجود

تتوجه يوفنتوس إلى فريولي لمواجهة أودينيزي الليلة. وستُقام المباراة في إطار الجولة التاسعة والعشرين من الدوري، في تمام الساعة 20:45.

فيما يلي قائمة اللاعبين المتاحين للمدرب لوتشيانو سباليتي. كما تم الإعلان عنه أمس، لا يظهر دوسان فلاهوفيتش ضمن قائمة اللاعبين المستدعين، حيث لم يتعافى بعد بنسبة 100٪، ومن المتوقع أن يعود للعب بدءًا من المباراة القادمة، التي ستجمع يوفنتوس مع ساسولو على أرضه في الجولة التاسعة والثلاثين.

في المقابل، تم استدعاء أريك ميليك، الذي لم يتم استدعاؤه هذا الموسم سوى مرتين (وبقي في كلتا المرتين على مقاعد البدلاء): في 20 و27 ديسمبر على التوالي في مباراتي يوفنتوس-روما وبيزا-يوفنتوس.