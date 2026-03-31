يوفنتوس، عودة لوكاكو وداروين نونيز: هجمة خاطفة في ملعب «كونتيناسا» من ابن سيموني إنزاجي

يبحث يوفنتوس عن مهاجمين جدد في سوق الانتقالات.





بالإضافة إلى البولندي أركاديوس ميليك، هناك آخر اثنين من الوافدين الجدد: الكندي جوناثان ديفيد والبلجيكي لويس أوبيندا.





لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق لتمديد عقد الصربي دوسان فلاهوفيتش، الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، مع خطر رحيله مجانًا.





لذلك بدأ مسؤولو يوفنتوس في تقييم البدائل الممكنة، بدءًا من العودة المحتملة للفرنسي راندال كولو مواني (المعار من باريس سان جيرمان إلى توتنهام)، ولكن ليس هذا فقط.





في هذا الصدد، تذكر صحيفة توتوسبورت أسماء روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، وروميلو لوكاكو (نابولي)، وجوشوا زيركزي (مانشستر يونايتد)، وماتيو ريتيغي (القادسية)، وداروين نونيز (الهلال).



