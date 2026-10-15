يوفنتوس ضد سيلتا فيجو .. ثقة بالنفس غائبة وفولتمادي وكولو مواني يثيران علامات الاستفهام حول قرار سباليتي!

فوز يوفنتوس يستحق الترحيب بارتياح وارتياح. بل وبفرح، بل وحتى بفرح جامح، بالنظر إلى الهدف الذي جاء في اللحظة الأخيرة، متجاهلين أن سيلتا فيجو سيطر على المباراة أكثر مما تعرض للهجوم.

يوفنتوس بقيادة سباليتي اليوم هو هذا: فريق يفتقر إلى الأسلوب في اللعب ويفتقر بشدة إلى الثقة بالنفس. لكنه يمتلك أيضًا ورقة رابحة عملاقة يصر المدرب على عدم لعبها منذ البداية: الثنائي الهجومي معًا.





لأنه ربما يكون صحيحاً أنهما ليسا لاعبين في مركز «9»، أي مهاجمين خالصين؛ لكنهما معاً يقدمان أداءً لائقاً وأهدافاً ثمينة. أما منفصلين، فلا. فهل سيكون رد فعل الدوري الأوروبي كافياً لرؤية (مرة أخرى) أهداف كولو مواني ونيك فولتمادي معاً في الدوري أيضاً؟