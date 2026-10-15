هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
cm grafica sinceramente sabatini woltemade kolo muani juventus 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Sandro Sabatini
ترجمه

يوفنتوس ضد سيلتا فيجو .. ثقة بالنفس غائبة وفولتمادي وكولو مواني يثيران علامات الاستفهام حول قرار سباليتي!

فقرات ومقالات
مقال رأي
يوفنتوس
سيلتا فيجو ضد يوفنتوس
الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو
راندال كولو مواني
نيك ولتيماد
لوتشيانو سباليتي

لم يقدم «البيانكونيري» أداءً مبهراً أمام سيلتا فيجو، لكنهم حققوا فوزاً بعد أن قلبوا النتيجة في إسبانيا (2-1)، مدفوعين بأداء المهاجمين الاثنين، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي 2026-27.

فوز يوفنتوس يستحق الترحيب بارتياح وارتياح. بل وبفرح، بل وحتى بفرح جامح، بالنظر إلى الهدف الذي جاء في اللحظة الأخيرة، متجاهلين أن سيلتا فيجو سيطر على المباراة أكثر مما تعرض للهجوم.

يوفنتوس بقيادة سباليتي اليوم هو هذا: فريق يفتقر إلى الأسلوب في اللعب ويفتقر بشدة إلى الثقة بالنفس. لكنه يمتلك أيضًا ورقة رابحة عملاقة يصر المدرب على عدم لعبها منذ البداية: الثنائي الهجومي معًا.


لأنه ربما يكون صحيحاً أنهما ليسا لاعبين في مركز «9»، أي مهاجمين خالصين؛ لكنهما معاً يقدمان أداءً لائقاً وأهدافاً ثمينة. أما منفصلين، فلا. فهل سيكون رد فعل الدوري الأوروبي كافياً لرؤية (مرة أخرى) أهداف كولو مواني ونيك فولتمادي معاً في الدوري أيضاً؟

  • قبل الإجابة، بعض التعليقات على اللاعبين بشكل فردي. لم يكن غولييلمو فيكاريو؛ حارس اليوفي، مسؤولاً عن الهدف، ولم يواجه سوى القليل من التحديات في بقية المباراة.

    أما بيير كالولو كياتينجوا؛ مدافع السيدة العجوز، الذي كان غائباً دون مبرر في اللعبة التي سجل فيها الإسبان هدف التقدم، فلم يبرز بالتأكيد، وإن كان ذلك في ظل الأداء الباهت العام للفريق.

    العزيمة ليست كل شيء، وشريط الشعر لا يكفي ليصبح... نيستا: هذه المرة بدا جاتي أيضًا مرتبكًا وغير دقيق ومتواضع الأداء. ثلاث صفات تنطبق أيضًا على كيلي: مرتبك، متوتر، ومرتكب للأخطاء. أما بريمر ولوكومي، اللذان دخلا الملعب في منتصف الشوط الثاني، فقد أضفيا بعض الهدوء.

  • وها هو خط الوسط. بعد انتقاله إلى الجناح الأيمن، لم يرقَ وستون مكيني أيضًا إلى مستوى شارة القائد. ربما نجح بابي ماتار سار في أداء مهمته، لكن في إطار لعب نمطي ومبادرات بالكاد كافية.

    أما مساهمة تيون كووبميينيرز فكانت غريبة، وينبغي تجربته (كمحاولة أخيرة) في مركز الدفاع، لأن إبقائه في خط الوسط أصبح بمثابة «علاج مستميت»، حتى وإن كان قد سجل العرضية التي أدت إلى هدف التعادل الذي سجله وولتمادي. بدا كامبياسو باهتًا وما زال يعاني من أزمة في الثقة بالنفس، وقد بذل جهده – ولا غبار على ذلك – لكن التألق شيء آخر.

  • أثار كونسيساو ضجة في تلك الأمسية لحظة استبداله: فقد كان متوترًا، وتشاجر مع أحد أعضاء طاقم شابيتا، ثم توجه مباشرةً إلى الحمام، بدلًا من البقاء على مقاعد البدلاء.

    هذا «الخروج عن النص» يضع المباراة في الخلفية، وهي التي لم تكن رائعة. حتى كريم ألايبيغوفيتش بذل جهداً كبيراً، لكن دون أي فائدة على الإطلاق.

    وهكذا كان فولتمادي الأفضل، حتى بغض النظر عن الهدف، الذي كان هدية من لاعب فيورنتينا السابق ماركوس ألونسو. على الرغم من الأقوال الشائعة («إنه ليس مهاجمًا مركزيًّا»)، كان اللاعب الألماني نقطة ارتكاز هجومية حقيقية ومثمرة، رغم بعض الخيارات غير الدقيقة. وعندما ساعده كولو مواني في النصف ساعة الأخيرة، تعزز الانطباع السائد عن المباريات الأخيرة للبيانكونيري: لماذا يتجاهل سباليتي إشراكهما معًا منذ البداية؟

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • علامة الاستفهام هذه ليست الوحيدة. فهناك علامات استفهام أخرى: على سبيل المثال، كيف هو حال يوفنتوس اليوم بعد عام تحت قيادة سباليتي؟ المتفائلون فيتركون الإجابة معلقة.

    أما النقاد، الذين يشعرون بخيبة أمل، فلا يرون أي اختلافات أو تحسن مقارنة بالإدارات السابقة: يوفنتوس اليوم هو نفسه يوفنتوس الأمس مع تودور، ويوفنتوس قبل الأمس مع تياجو موتا. لكن كولو مواني هو من أزال علامة التعجب هنا، بهدف 2-1 الذي حوّل المعاناة إلى فرح، والليلة العاصفة إلى قوس قزح. باختصار: الهزيمة تحولت إلى انتصار.

المباريات التالية
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإسباني

18 أكتوبر 2026

ألافيس

ألافيس

يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

18 أكتوبر 2026

لاتسيو

لاتسيو