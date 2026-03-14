يوفنتوس، سباليتي: "الأمر أشبه بألعاب الفيديو، لقد وصلنا الآن إلى المستوى التالي"

"إنها مباراة بالغة الأهمية في ظل المرحلة الأخيرة من الدوري. الأمر أشبه بألعاب الفيديو، فهي تتيح لك الانتقال إلى المستوى التالي، لتخوض أجمل المباريات في هذه الرياضة. علينا أن ندافع على أرض الملعب عن كل ما مررنا به وبنيناه، وعن كل الجهود التي بذلناها. يجب أن نفعل ذلك ضد فريق قوي، أودينيزي ليست كما كانت في مباراة الذهاب ولا كما كانت في الكأس، فقد وجدت التوازن وهي قوية بدنيًا، وعندما تواجه هذه الفرق، كل شيء يعتمد عليك وعلى قدرتك على فرض جودتك. السيطرة الأولى تصبح أساسية، لأنها تسلب الوقت من الخصم. لقد اخترنا اللعب بثلاثة لاعبين يتمتعون بالفنية والقدرة على تجاوز اللاعبين: سنرى ما إذا كنا قادرين على توجيه المباراة في هذا الاتجاه".