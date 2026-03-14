يوفنتوس، سباليتي: "الأمر أشبه بألعاب الفيديو، لقد وصلنا الآن إلى المستوى التالي"

تحدث لوسيانو سباليتي إلى قناة "سكاي سبورت"، قبل دقائق قليلة من انطلاق مباراة أودينيزي ويوفنتوس، وقدم رؤيته حول المباراة التي ستقام بعد قليل بين الفريقين "البيانكونيري".
فيما يلي، جميع تصريحات مدرب "السيدة العجوز".
"إنها مباراة بالغة الأهمية في ظل المرحلة الأخيرة من الدوري. الأمر أشبه بألعاب الفيديو، فهي تتيح لك الانتقال إلى المستوى التالي، لتخوض أجمل المباريات في هذه الرياضة. علينا أن ندافع على أرض الملعب عن كل ما مررنا به وبنيناه، وعن كل الجهود التي بذلناها. يجب أن نفعل ذلك ضد فريق قوي، أودينيزي ليست كما كانت في مباراة الذهاب ولا كما كانت في الكأس، فقد وجدت التوازن وهي قوية بدنيًا، وعندما تواجه هذه الفرق، كل شيء يعتمد عليك وعلى قدرتك على فرض جودتك. السيطرة الأولى تصبح أساسية، لأنها تسلب الوقت من الخصم. لقد اخترنا اللعب بثلاثة لاعبين يتمتعون بالفنية والقدرة على تجاوز اللاعبين: سنرى ما إذا كنا قادرين على توجيه المباراة في هذا الاتجاه".
"الأمر يتطلب توازناً، وتغييراً مستمراً للمواقع، مع الحفاظ في الوقت نفسه على نظام داخل الملعب، بطريقة سلسة وديناميكية، وهو أمر يصعب تحقيقه. لقد علمنا بايرن ميونيخ في مباراته ضد أتالانتا درساً جديداً في هذا الصدد. إذا كنا دائماً في العدد الصحيح، فلن نتلقى الكرة على ديفيس الذي يجيد إسقاطها هناك ويجعل من الصعب عليك إعادة تنظيم خط الدفاع. ما يصبح أساسياً هو أن يفهموا أن المباريات تتغير في ثانية واحدة، ونحن من يمكننا تحديد مصير هذه المباريات. لذا، الأمر يعتمد علينا".
"هذه خيارات يجب أن يتخذوها هم. والأمر الأساسي هو أن مجريات المباريات يمكن أن تتغير في غمضة عين. ونحن من يمكننا أن نحدد تلك اللحظة".