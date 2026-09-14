رقم وشارة كشفا المستور .. "صفر" يوفنتوس ضد ساسوولو فضيحة أكبر من سباليتي ولاعبيه

للمرة الأولى في تاريخ يوفنتوس، يدخل الفريق مباراة بالدوري الإيطالي أو أي بطولة على الإطلاق بدون وجود لاعب إيطالي، باستثناء حارس المرمى.

نجاح يوفي تاريخيًا ارتبط بوجود خلية إيطالية قوية، والعكس، المنتخب يفوز بحضور لاعبي السيدة العجوز، ولنا في 2006 مثال بحضور جيجي بوفون، وفابيو كانافارو، وجيانلوكا زامبروتا، وماورو كامورانيسي، والبقية.

العنصر المحلي أصبح غائبًا في تشكيل يوفنتوس، والمتواجد لا يليق بحمل قميص الفريق، ناهيك أن يعين قائدًا، والحديث عن مانويل لوكاتيلي، لاعب جيد ولكن لا يملك عقلية الفرق الكبرى ولا يتطور، وحضوره مثل غيابه، والبقية من أمثال جاتي وكامبياسو ليسوا بلاعبين على أعلى مستوى.

التاريخ علمنا، يوفي ينجح بحضور أبناءه، واللعب بعشرة أجانب بمستوى حتى ليس الأفضل، سواء حضرت الإصابات أو لا لأن وستون مكيني ليس مقياسًا، رسالة إلى الإدارة بإعادة التفكير في خططها لاستقطاب اللاعبين والتعامل مع المواهب، خصوصًا أن فريق تحت 23 عامًا ينتج عناصر جيدة، محلية أو أجنبية كانت.







